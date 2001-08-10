99 лет исполнилось председателю Совета ветеранов Анивы

Наумов Николай Степанович, почти четверть века возглавляющий Анивскую районную общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, в минувшее воскресенье отпраздновал свое 99-летие. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Вообще-то родился Николай Степанович 19 декабря 1918 года. Но оригиналы документов, подтверждающих это, сгорели в деревенском пожаре, а новые уже были выписаны на дату 15 апреля 1919 года. Зато теперь у него два дня рождения. Но празднует он официальный, по паспорту.

Во время Великой Отечественной войны Николай Степанович проходил службу на границе с Монголией. Когда Советский Союз одержал победу над квантунской армией остался в армии на сверхсрочную службу. В 1947 году его часть перевели на Сахалин. Закончив службу, поступил во Всесоюзный юридический институт на заочное отделение. Свой долгий трудовой путь начинал следователем в прокуратуре города Анивы, в 1962 году работал инструктором райкома партии, в 1965 – заведующим отделом культуры Анивского райисполкома. В 1990 годы как частный предприниматель занимался сельским хозяйством. Работал и военруком в школе.

В числе первых уважаемого в районе анивского старейшину по телефону поздравил мэр округа Артем Лазарев, находившийся в тот момент в командировке за пределами Сахалинской области. А днем в квартире ветерана было многолюдно: дети, внуки, правнуки, друзья семьи. Из Южно-Сахалинска приехал старый друг, председатель Сахалинской региональной общественной организации "Федерация шахмат ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта" Виктор Иванович Чуйко. Когда-то они вместе с Николаем Степановичем работали в Анивском райисполкоме.

От администрации и собрания Анивы Николаю Степановичу вручили благодарственное письмо и памятный подарок. Это не просто дань уважения его преклонному возрасту. Старейший анивский ветеран действительно активно работает. Занимается патриотическим воспитанием молодежи. Лично организует встречи школьников с ветеранами, выступает сам, тормошит других, доказывая необходимость и важность таких встреч живых свидетелей войны с детьми. Активно работает в Совете ветеранов, готовит мероприятия, лично составляет и сдает годовую отчетность, встречает гостей. Вот в следующую субботу решил показать ветеранам из Синегорска Анивский район. Уже три недели составляет планы, корректирует и согласовывает их с администрацией округа. Постоянно ходатайствует не только за ветеранов войны, трудового фронта и детей войны, но умудряется помогать в решении разных вопросов и многим другим своим землякам. Нередко приходится слышать в разных селах: «Это нам Наумов организовал», «Если бы не Наумов, никто бы нам не помог», «Спасибо, Николай Степанович подключился, помог решить вопрос».

В свои 99 лет Николай Степанович сохраняет неплохую физическую форму. В этом году блеснул на двух соревнованиях, победив в стрельбе и заняв второе место по шахматам. Недавно в Корсакове на спартакиаде пенсионеров в стрельбе из лазерной винтовки, которую увидел-то первый раз в жизни, выбил 43 из 50-ти возможных.