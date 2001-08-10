Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2018
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10:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

99 лет исполнилось председателю Совета ветеранов Анивы

99 лет исполнилось председателю Совета ветеранов Анивы

Наумов Николай Степанович, почти четверть века возглавляющий Анивскую районную общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, в минувшее воскресенье отпраздновал свое 99-летие. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Вообще-то родился Николай Степанович 19 декабря 1918 года. Но оригиналы документов, подтверждающих это, сгорели в деревенском пожаре, а новые уже были выписаны на дату 15 апреля 1919 года. Зато теперь у него два дня рождения. Но празднует он официальный, по паспорту.

Во время Великой Отечественной войны Николай Степанович проходил службу на границе с Монголией. Когда Советский Союз одержал победу над квантунской армией остался в армии на сверхсрочную службу. В 1947 году его часть перевели на Сахалин. Закончив службу, поступил во Всесоюзный юридический институт на заочное отделение. Свой долгий трудовой путь начинал следователем в прокуратуре города Анивы, в 1962 году работал инструктором райкома партии, в 1965 – заведующим отделом культуры Анивского райисполкома. В 1990 годы как частный предприниматель занимался сельским хозяйством. Работал и военруком в школе.

В числе первых уважаемого в районе анивского старейшину по телефону поздравил мэр округа Артем Лазарев, находившийся в тот момент в командировке за пределами Сахалинской области. А днем в квартире ветерана было многолюдно: дети, внуки, правнуки, друзья семьи. Из Южно-Сахалинска приехал старый друг, председатель Сахалинской региональной общественной организации "Федерация шахмат ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта" Виктор Иванович Чуйко. Когда-то они вместе с Николаем Степановичем работали в Анивском райисполкоме.

От администрации и собрания Анивы Николаю Степановичу вручили благодарственное письмо и памятный подарок. Это не просто дань уважения его преклонному возрасту. Старейший анивский ветеран действительно активно работает. Занимается патриотическим воспитанием молодежи. Лично организует встречи школьников с ветеранами, выступает сам, тормошит других, доказывая необходимость и важность таких встреч живых свидетелей войны с детьми. Активно работает в Совете ветеранов, готовит мероприятия, лично составляет и сдает годовую отчетность, встречает гостей. Вот в следующую субботу решил показать ветеранам из Синегорска Анивский район. Уже три недели составляет планы, корректирует и согласовывает их с администрацией округа. Постоянно ходатайствует не только за ветеранов войны, трудового фронта и детей войны, но умудряется помогать в решении разных вопросов и многим другим своим землякам. Нередко приходится слышать в разных селах: «Это нам Наумов организовал», «Если бы не Наумов, никто бы нам не помог», «Спасибо, Николай Степанович подключился, помог решить вопрос».

В свои 99 лет Николай Степанович сохраняет неплохую физическую форму. В этом году блеснул на двух соревнованиях, победив в стрельбе и заняв второе место по шахматам. Недавно в Корсакове на спартакиаде пенсионеров в стрельбе из лазерной винтовки, которую увидел-то первый раз в жизни, выбил 43 из 50-ти возможных.

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