В Сахалинской области проверят систему оповещения

Региональную автоматизированную систему оповещения Сахалинской области проверят в среду, 18 апреля. Во всех муниципальных образованиях будут запущены звуковые устройства, которые будут транслировать речевое сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Проверка проводится рамках Плана основных мероприятий Сахалинской области в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утверждённом распоряжением Правительства Сахалинской области 1 марта текущего года.

Данное мероприятие является необходимым для нормального функционирования системы оповещения. Одновременный запуск всех оконечных устройств позволит органам власти выявить проблемные участки и устранить нарушения. Проверка начнётся в 10 часов и продлится около минуты.

«Основная цель проводимого мероприятия – это проверить работоспособность установленного оборудования и, в случае выявления неполадок, направить специалистов обслуживающих компаний на устранение проблемных вопросов. Жителей и гостей Сахалинской области прошу с понимание отнестись к данной ситуации» - прокомментировал плановое мероприятие начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов.

Во время работы сирен и громкоговорителей сотрудники администраций муниципальных образований и организаций будут оценивать прохождение сигнала. Полученную информацию они направят в Главное управлении МЧС России по Сахалинской области, где будет подготовлен соответствующий доклад на имя губернатора Сахалинской области.