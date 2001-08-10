В Сахалинской области проверят систему оповещения
Региональную автоматизированную систему оповещения Сахалинской области проверят в среду, 18 апреля. Во всех муниципальных образованиях будут запущены звуковые устройства, которые будут транслировать речевое сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Проверка проводится рамках Плана основных мероприятий Сахалинской области в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утверждённом распоряжением Правительства Сахалинской области 1 марта текущего года.
Данное мероприятие является необходимым для нормального функционирования системы оповещения. Одновременный запуск всех оконечных устройств позволит органам власти выявить проблемные участки и устранить нарушения. Проверка начнётся в 10 часов и продлится около минуты.
«Основная цель проводимого мероприятия – это проверить работоспособность установленного оборудования и, в случае выявления неполадок, направить специалистов обслуживающих компаний на устранение проблемных вопросов. Жителей и гостей Сахалинской области прошу с понимание отнестись к данной ситуации» - прокомментировал плановое мероприятие начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов.
Во время работы сирен и громкоговорителей сотрудники администраций муниципальных образований и организаций будут оценивать прохождение сигнала. Полученную информацию они направят в Главное управлении МЧС России по Сахалинской области, где будет подготовлен соответствующий доклад на имя губернатора Сахалинской области.
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