Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2018
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16:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Компания из Южной Кореи намерена построить на юге Сахалина судоверфь

Компания из Южной Кореи намерена построить на юге Сахалина судоверфь

Компания из Южной Кореи намерена построить на юге Сахалина судоверфь. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора региона Олега Кожемяко с прибывшим на остров генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Возможности инвестировать в совместный с российской стороной проект по созданию судостроительного комплекса, изучает компания «ENK Co., LTD». В планах разместить новое производство в морском торговом порту Корсакова, на который распространен режим свободного порта Владивосток. Предпринимателям, напомним, это дает многочисленные преимущества, среди которых налоговые льготы - на прибыль, имущество и землю, беспошлинный ввоз товаров и оборудования.

По замыслу корейских бизнесменов, работающих в партнерстве с сахалинской компанией «Южный терминал», на первоначальном этапе будущая верфь сможет ремонтировать мало- и среднетоннажные рыболовецкие суда местных промышленников, а в дальнейшем и строить новые. Сейчас обсуждаются детали бизнес-инициативы. В ближайшее время корейская компания планирует провести презентацию проекта для судовладельцев из Сахалинской области.

- Это очень перспективное направление двустороннего сотрудничества. Сегодня Правительство России решает задачу по обновлению рыболовецкого флота. Принята программа инвестиционных квот, которая стимулирует судостроение на отечественных верфях. Сахалинские власти активно включились в эту работу и заинтересованы в том, чтобы создать в островном регионе собственное судостроительное производство. Особую ценность для нас представляет передовой опыт Южной Кореи. Эта страна, как известно, – один из лидеров на мировом рынке в вопросах судостроения и судоремонта, - отметил на встрече губернатор региона Олег Кожемяко. 

- Корейская сторона заинтересована в том, чтобы реализовать данный совместный проект с Сахалинской областью. Рассчитываю, что все получится, - в свою очередь отметил генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ. - Южнокорейское правительство проявляет большой интерес к расширению экономического сотрудничества с Дальним Востоком России и в том числе с Сахалинской областью. В нашей стране реализуется так называемая новая северная политика. Определены 9 ключевых направлений взаимодействия, основные в списке - энергетика, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство, модернизация портов. По каждому из них на полях III Восточного экономического форума договорились сотрудничать главы государств Владимир Путин и Мун Чжэ Ин.

Сегодня Республика Корея – один из главных внешнеторговых партнеров Сахалинской области. По итогам 2017 года объем взаимной торговли вырос на треть и составил около 300 миллиардов рублей. Островной регион нарастил поставки в сопредельное государство не только топливно-энергетических ресурсов – нефти и угля, но и продовольственных товаров, а также сырья для их производства – рыбы и морепродуктов. В структуре импорта из Республики Корея преобладает машиностроительная продукция.

В области зарегистрировано 66 предприятий с участием корейского бизнеса. Организации из соседней страны активно участвуют в нефтегазовых проектах на сахалинском шельфе. Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Основной объем южнокорейского капитала сосредоточен в строительном комплексе Сахалина. Расширяется взаимодействие в угольной отрасли, сферах транспорта, торговли, общественного питания и услуг. В числе перспективных для контактов направлений рассматриваются туризм, сельское хозяйство и рыбная отрасль.

Помимо совместных проектов в экономике Сахалинская область и Республика Корея укрепляют культурное сотрудничество. 13-14 апреля в Южно-Сахалинске состоялся фестиваль «Дни корейского кино». Сахалинским зрителям были показаны пять фильмов разных лет и жанров. Это боевик «Кундо: эпоха угрозы», романтическая мелодрама «Самая обыкновенная пара», военная комедия «Старая крепость Пхеньян», драматическая семейная история «Совон» и анимационный фильм «Дорога под названием «Жизнь».

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