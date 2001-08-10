Компания из Южной Кореи намерена построить на юге Сахалина судоверфь. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора региона Олега Кожемяко с прибывшим на остров генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Возможности инвестировать в совместный с российской стороной проект по созданию судостроительного комплекса, изучает компания «ENK Co., LTD». В планах разместить новое производство в морском торговом порту Корсакова, на который распространен режим свободного порта Владивосток. Предпринимателям, напомним, это дает многочисленные преимущества, среди которых налоговые льготы - на прибыль, имущество и землю, беспошлинный ввоз товаров и оборудования.

По замыслу корейских бизнесменов, работающих в партнерстве с сахалинской компанией «Южный терминал», на первоначальном этапе будущая верфь сможет ремонтировать мало- и среднетоннажные рыболовецкие суда местных промышленников, а в дальнейшем и строить новые. Сейчас обсуждаются детали бизнес-инициативы. В ближайшее время корейская компания планирует провести презентацию проекта для судовладельцев из Сахалинской области.

- Это очень перспективное направление двустороннего сотрудничества. Сегодня Правительство России решает задачу по обновлению рыболовецкого флота. Принята программа инвестиционных квот, которая стимулирует судостроение на отечественных верфях. Сахалинские власти активно включились в эту работу и заинтересованы в том, чтобы создать в островном регионе собственное судостроительное производство. Особую ценность для нас представляет передовой опыт Южной Кореи. Эта страна, как известно, – один из лидеров на мировом рынке в вопросах судостроения и судоремонта, - отметил на встрече губернатор региона Олег Кожемяко.

- Корейская сторона заинтересована в том, чтобы реализовать данный совместный проект с Сахалинской областью. Рассчитываю, что все получится, - в свою очередь отметил генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ. - Южнокорейское правительство проявляет большой интерес к расширению экономического сотрудничества с Дальним Востоком России и в том числе с Сахалинской областью. В нашей стране реализуется так называемая новая северная политика. Определены 9 ключевых направлений взаимодействия, основные в списке - энергетика, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство, модернизация портов. По каждому из них на полях III Восточного экономического форума договорились сотрудничать главы государств Владимир Путин и Мун Чжэ Ин.

Сегодня Республика Корея – один из главных внешнеторговых партнеров Сахалинской области. По итогам 2017 года объем взаимной торговли вырос на треть и составил около 300 миллиардов рублей. Островной регион нарастил поставки в сопредельное государство не только топливно-энергетических ресурсов – нефти и угля, но и продовольственных товаров, а также сырья для их производства – рыбы и морепродуктов. В структуре импорта из Республики Корея преобладает машиностроительная продукция.

В области зарегистрировано 66 предприятий с участием корейского бизнеса. Организации из соседней страны активно участвуют в нефтегазовых проектах на сахалинском шельфе. Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Основной объем южнокорейского капитала сосредоточен в строительном комплексе Сахалина. Расширяется взаимодействие в угольной отрасли, сферах транспорта, торговли, общественного питания и услуг. В числе перспективных для контактов направлений рассматриваются туризм, сельское хозяйство и рыбная отрасль.

Помимо совместных проектов в экономике Сахалинская область и Республика Корея укрепляют культурное сотрудничество. 13-14 апреля в Южно-Сахалинске состоялся фестиваль «Дни корейского кино». Сахалинским зрителям были показаны пять фильмов разных лет и жанров. Это боевик «Кундо: эпоха угрозы», романтическая мелодрама «Самая обыкновенная пара», военная комедия «Старая крепость Пхеньян», драматическая семейная история «Совон» и анимационный фильм «Дорога под названием «Жизнь».