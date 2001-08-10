Фестиваль японского кино прошел в Холмске

Фестиваль японского кино прошёл 16 апреля в Холмске. Зрителям были представлены три кинокартины разных жанров и разной возрастной направленности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

На открытии фестиваля присутствовали генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске господин Рюити Хирано и глава администрации Холмского городского округа Андрей Сухомесов.

Основным посылом официальных обращений к собравшимся в зале холмчанам стало признание добрососедских отношений между нашими странами и надежда на дальнейшее сотрудничество в сфере культуры, образования, спорта и других важных направлений.

Затем зрители посмотрели фильмы «Пёсик, пёсик», «Римские общественные бани» и «история о самурае-кулинаре: Правдивая история любви».

Перед открытием фестиваля господин Рюити Хирано посетил администрацию округа с дружественным визитом.