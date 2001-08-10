Фестиваль японского кино прошел в Холмске
Фестиваль японского кино прошёл 16 апреля в Холмске. Зрителям были представлены три кинокартины разных жанров и разной возрастной направленности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
На открытии фестиваля присутствовали генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске господин Рюити Хирано и глава администрации Холмского городского округа Андрей Сухомесов.
Основным посылом официальных обращений к собравшимся в зале холмчанам стало признание добрососедских отношений между нашими странами и надежда на дальнейшее сотрудничество в сфере культуры, образования, спорта и других важных направлений.
Затем зрители посмотрели фильмы «Пёсик, пёсик», «Римские общественные бани» и «история о самурае-кулинаре: Правдивая история любви».
Перед открытием фестиваля господин Рюити Хирано посетил администрацию округа с дружественным визитом.
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