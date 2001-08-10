В детском саду «Незабудка» областного центра появилась интерактивная экозона

Сегодня в детском саду № 44 «Незабудка» Южно-Сахалинска в торжественной обстановке презентовали проект «У природы есть друзья - это мы, и ты, и я!». Его реализация стала возможной при поддержке компании «Сахалин Энерджи» благодаря победе в открытом конкурсе фонда социальных инициатив «Энергия». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Почетными участниками церемонии стали дошкольники и их родители, а также педагоги из других городских садов, официальные лица.

Коллектив и воспитанники подошли к мероприятию творчески, представив гостям небольшую постановку на экологическую тематику «Земля – одна на всех!», в которой ребята из подготовительной группы рассказали о круговороте воды в природе. Помогла детям сказочная героиня Капелька, она объединила детей и зрителей в ручеёк, ведущий в зал на интерактивную игру и небольшой концерт с хореографическими номерами также от воспитанников детского сада «Незабудка». Примечательно, что организаторы постарались и в танцевальных номерах выдержать тематику праздника.

Как рассказала заведующая Анна Загнойко, благодаря проекту в детском саду теперь появился уникальный интерактивный островок природы. Он включает в себя ландшафтный макет с водоемами, горами, деревьями с элементами световой индикации.

- Мы хотели заинтересовать детей через наглядность в экологическом просвещении. Надеюсь, что у нас все получится и малыши смогут с помощью ландшафтной модели лучше понять основные законы природы, влияние человека на окружающую среду, - отметила Анна Загнойко.

В детском саду уже создана и пользуется интересом у ребят серия проектов по временам года, краеведению. В ближайшее время коллектив завершит работу над тематической интерактивной зоной о космосе.

- Искренне признательны коллективу учреждения за активность, неравнодушие, любовь к своему делу и стремление максимально наполнить образовательный процесс яркими и интересными моментами, - подчеркнула начальник департамента образования Анастасия Киктева.