На развитие сельского хозяйства Сахалина и Курил в 2017 году было выделено около 4 миллиардов рублей

На расширенной коллегии министерства сельского хозяйства Сахалинской области подвели итоги прошлого года, утвердили и скорректировали планы на текущий год. Решено больше внимания уделять пахотным землям и глубокой переработке продукции производимой областными сельскохозяйственными предприятиями, фермерами и кооперативами. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

На реализацию отраслевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства в 2017 году выделено из областного и федерального бюджетов 3,9 млрд рублей. Сахалинская область занимает лидирующее место в Дальневосточном федеральном округе по темпам роста выпуска сельскохозяйственной продукции.

В прошлом году в островном регионе на треть выросло производство мяса скота и птицы. Жители области больше не нуждаются в завозном картофеле, а благодаря вводу новых тепличных площадей за год на 25 процентов увеличилось производство овощей закрытого грунта. Продолжается строительство животноводческих комплексов на 2900 голов дойного стада и свиноводческого комплекса до 62 тысяч голов в год, а также реализация проекта по созданию бройлерного производства на 10 тысяч тонн мяса птицы. Совхозом «Тепличный» была сдана в эксплуатацию четвертая последняя очередь теплиц площадью 2 гектаров. Приобретены 189 единиц техники и оборудования.

В настоящее время регион полностью обеспечен собственным картофелем и яйцом, овощами открытого грунта на 90,8 процентов, овощами защищенного грунта на 61,4 процента, молоком на 19,3 процентов, мясом – на 15,9 процентов.

Впервые с советских времен собрано 730 тонн ячменя на корм животным, полученная урожайность в компании «Грин-Агро Сахалин» составила более 20 центнеров с гектара. Это результат на уровне лучших хозяйств Дальневосточного округа.

— Это достойные результаты. Тем не менее, нам есть над чем работать и к чему стремиться. – сказал во вступительном слове к аграриям губернатор области Олег Кожемяко. - Важно продолжать реализацию крупных проектов, но не следует забывать про поддержку малого и среднего агробизнеса. Тем более что значительная часть местной сельхозпродукции производится в фермерских и личных хозяйствах. Мы видим своей главной задачей обеспечение сахалинцев и курильчан высококачественной продукцией собственного производства. Не надо завозить в область то, что можно вырастить и произвести на месте.

Введение в строй новых сельскохозяйственных мощностей является безусловным успехом островных аграриев. Но есть и определенное отставание, например, в строительстве и запуске объектов по переработке продукции. Это не дает сахалинцам и курильчанам в полной мере оценить эффективность работы по обеспечению населения продовольствием местных товаропроизводителей. Поэтому принято решение в течение 2018-2019 годов закончить на отдельных сельхозпредприятиях установку и монтаж необходимого производственного оборудования по переработке продукции и запустить его в работу. На прилавках островных магазинов увеличится количество сахалинских продуктов высокого качества, с длительным сроком хранения и доступной ценой.

На текущий год перед коллективами сельскохозяйственных предприятий Сахалинской области стоят большие и перспективные задачи. Будет продолжена реализация инвестиционных проектов, проведены мелиоративные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения. Развитие мясного и молочного скотоводства, продолжение технической и технологической модернизации сельского хозяйства, оказание поддержки малым формам хозяйствования позволит увеличить объемы сельскохозяйственной продукции:

молока – до 31,4 тысяч тонн; мяса – до 11,5 тысяч тонн; яиц – до 132 миллионов штук; картофеля – до 82,8 тысяч тонн; овощей – до 42 тысяч тонн.