На Сахалине определили победителей конкурса «Учитель года – 2018»

Названы имена лауреатов областного конкурса «Учитель года Сахалинской области — 2018». Имя лучшего было объявлено на торжественной церемонии закрытия 28-го смотра профессионального мастерства, которая проходила в Сахалинском международном центре имени Чехова.

Как сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора области, 29 преподавателей-новаторов - учителя сахалинских школ, с 9 по 17 апреля, боролись за титул лучшего. Конкурсные испытания проходили в Южно-Сахалинске на различных образовательных площадках. Сегодня уже позади открытые уроки, мастер-классы, методические семинары и защита образовательных проектов.

В этом году одновременно провели три конкурса - «Учитель года», «Педагогический дебют» и «Лучший педагог дошкольного образования». По итогам каждого были отобраны лучшие из лучших. Поддержать участников, разделить с ними радость победы пришли представители областной исполнительной и законодательной власти, руководители школ, коллеги-учителя и ученики. Абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года Сахалинской области — 2018» стала Александра Парийчук, учитель начальных классов школы-интерната села Некрасовка Охинского района.

Лучшего учителя награждал губернатор Олег Кожемяко.

- В конкурсе «Учитель года» участвуют яркие, одаренные люди. – сказал губернатор в своем приветственном слове. - Каждый интересен по-своему, но всех объединяет неравнодушие к своему делу, стремление добиться новых профессиональных высот. Мир вокруг нас стремительно меняется, быстрыми темпами развиваются технологии. К специалистам предъявляются особенно высокие требования и чтобы успевать за всеми тенденциями, мы должны создать современную образовательную среду на всех уровнях. Сегодня мы подводим итоги конкурса, объявляем имена победителей, но я думаю, что побеждает, прежде всего, сахалинское образование. А значит, и вся наша область.

С 2017 года помимо абсолютного победителя конкурса учреждена новая номинация среди молодых преподавателей - «Педагогический дебют». Первое место было присвоено Анастасии Максимовой, учителю начальных классов СОШ № 32 Южно-Сахалинска.

Также, с этого года введена номинация «Лучший педагог дошкольного образования». Победителем в этой категории признана Наталья Селецкая, музыкальный руководитель детского сада №1 «Улыбка» поселка Смирных.

Призерам были вручены главные призы конкурса - «большой» хрустальный пеликан и денежные сертификаты от правительства региона (личная премия в размере 115 тыс. руб.) и генерального спонсора компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» (средства для образовательного учреждения на приобретение учебно-наглядного оборудования -330 тыс. руб.).

- Завершен очередной, двадцать восьмой конкурс «Учитель года Сахалинской области», - сказала министр образования Наталья Мурашова, поздравляя победителей и участников. – На учительском небосклоне зажглись очередные звезды. Очень приятно, что среди них становится всё больше молодежи. Спасибо всем участникам за ваши педагогические находки, смелость, открытость и любовь к профессии. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет.

Всем участникам педагогического марафона вручили почетные дипломы от регионального министерства образования и ценные подарки от спонсоров и областного правительства. В 2018-2019 годах победители будут представлять островной регион на всероссийских конкурсах педагогического мастерства по своим номинациям.