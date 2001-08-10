Предпринимателям Южно-Сахалинска предлагают воспользоваться имущественной поддержкой
Администрация города Южно-Сахалинска сообщает о приеме заявок на участие в конкурсе на предоставление имущественной поддержки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Предмет конкурса - отбор субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», на право заключения договора аренды муниципальной собственности на объекты недвижимости.
Перечень объектов муниципального имущества, список основных документов, необходимых для предоставления субсидии, а также критерии, предъявляемые к участникам конкурса, размещены на официальном сайте администрации города.
Заявки на предоставление поддержки принимают до 30 мая 2018 года (включительно) в департаменте экономического развития администрации города Южно-Сахалинска по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, оф. 307. Справки по телефону 300-594 (доб. 1, 3, 4).
Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» и в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.05.2015 № 1292-па «Об утверждении Порядка предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск».
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