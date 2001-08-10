Сахалинцы смогут проверить знания по истории Великой Отечественной войны

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится в третий раз по инициативе Молодежного парламента при Государственной Думе. Она вызывает живой интерес как у жителей субъектов Российской Федерации, так и зарубежных стран. В прошлом году в акции приняли участие около 300 тысяч человек. В Южно-Сахалинске «Тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет при поддержке Музейно-мемориального комплекса «Победа» и регионального отделения «Молодой Гвардии». Об этом ТИА «Острова» сообщил руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия» Николай Литус.

21 апреля в 11 часов в Музейно-мемориальном комплексе «Победа» ждут всех, кто хочет проверить свои знания о главном событии ХХ века. Тест включает 30 вопросов, посвященных ключевым событиям войны, видным военачальникам, истории партизанского движения, культуре, жизни в тылу и т.д. Новшеством этого года стало то, что вопросы мог предложить любой желающий. Лучшие задания после проверки профессиональными историками были включены в тест. По инициативе Музейно-мемориального комплекса «Победа» бонусом для участников акции станет возможность бесплатно ознакомиться с постоянными экспозициями, посвященными освобождению Южного Сахалина и Курильских островов в августе 1945 года.

Кроме того, к акции присоединятся муниципальные образования Сахалинской области. Те, кто не смогут посетить площадки, имеют возможность пройти тестирование онлайн на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией» – кдгр.рф.

- Неслучайно главной площадкой для проведения теста избран Музейно-мемориальный комплекс «Победа». Сегодня он является собирателем и хранителем живой памяти о военно-историческом наследии Сахалинской области, – отметил председатель Молодежного парламента Сахалинской области Николай Литус. – В прошлом году в тестировании участвовали студенты, школьники, представители депутатского корпуса. Мы приглашаем сахалинцев, прежде всего молодежь, присоединиться к акции. Считаю, что, независимо от специальности, все должны знать, ценить и уважать историю своей страны. Особенно важно передать эти знания подрастающему поколению.