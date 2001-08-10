Южносахалинцам предлагают пройти диспансеризацию

Южносахалинцам напоминают, что регулярное прохождение диспансеризации позволит уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся причиной инвалидности и смертности, а также выявить их на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В Южно-Сахалинске диспансеризацию можно пройти в:

НУЗ «Дорожная больница на станции Южно-Сахалинск», ул. Украинская, 10, запись к терапевту с 15.00 до 17.00 в регистратуре. Контактный телефон: 550-075. Поликлиника ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска» (ранее Городская поликлиника № 1), Коммунистический проспект, 11, запись к терапевту с 08.00 до 17.00, кабинет № 11. Контактный телефон: 237-837. ГБУЗ «Городская поликлиника № 2», проспект Мира, 85, запись к терапевту с 08.00 до 15.00, кабинет № 13. Контактный телефон: 300-034. ГБУЗ «Городская поликлиника № 4», ул. Комсомольская, 200, запись к терапевту с 08.00 до 17.00, кабинет № 68. Контактный телефон: 752-990. ГБУЗ «Городская поликлиника № 6», пл. р-н Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 12, запись к терапевту с 08.00 до 15.30, кабинет № 22. Контактный телефон: 796-253. ГБУЗ «Синегорская участковая больница», с. Синегорск, ул. Коммунистическая, 71, запись к терапевту с 10.00 до 13.00 и с 13.00 до 16.00, кабинеты № 3, № 5. Контактный телефон: 550-075.

Диспансеризация - это раннее выявление неинфекционных заболеваний, к которым относятся сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, болезни органов дыхания, сахарный диабет, а также выявление факторов риска, способствующих развитию этих заболеваний: повышенное артериальное давление, повышенный холестерин, повышенный сахар крови, избыточная масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание и низкая физическая активность.

В 2018 году диспансеризацию проходят граждане России, рожденные в следующих годах: 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997. Объем диагностических исследований зависит от возраста пациента. При выявлении хронического заболевания или при условии, что гражданин входит в группу с очень высоким риском заболеваний, врач дает направление для дополнительного обследования и консультации профильных специалистов.

Для участия в диспансеризации гражданину следует обратиться в поликлинику по месту проживания (прикрепления) и предоставить в регистратуру поликлиники документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования и свидетельство пенсионного страхования.

По итогам первого квартала текущего года диспансеризацию прошли 7768 взрослых южносахалинцев и 9050 детей.