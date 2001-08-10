Для учащихся начальных классов 32-й школы предусмотрена песочная терапия
В школе №32 Южно-Сахалинска прошла презентация грантового проекта «Песочная терапия». Он стал победителем открытого конкурса фонда социальных инициатив «Энергия». Для учащихся начального звена были приобретены 16 столов с разноцветной подсветкой и 16 кг мелкого песка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Сегодня дети, получившие навыки песочного рисования, разделили радость с мамами и папами: для школьников и родителей провели мастер-класс, в световых арт-песочницах рождались целые сюжеты.
Рисование песком как искусство появилось во второй половине ХХ века с легкой руки мультипликатора Кэролин Лиф. Позднее его стали использовать психологи в качестве метода арт-терапии. У работающих с этим природным материалом детей отмечается спокойное дыхание, плавное движение рук (и в общем развивается тонкая моторика), улучшается координация тела и психоэмоциональное состояние. Помимо терапевтического эффекта большое значение имеет художественная сторона занятий.
К проекту уже привлекли 60 ребят. До конца учебного года число рисующих увеличится до 120 человек, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. А вот в сентябре свои картины в обязательном порядке будут создавать первоклассники: как отмечают специалисты, работа с песком положительно влияет на адаптацию ребенка к школе.
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