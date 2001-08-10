Тренировки по ликвидации последствий весеннего половодья прошли на Сахалине
Сегодня прошёл второй этап трехдневного Всероссийского командно-штабного учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров и ликвидации последствий половодья. На данном этапе экстренные службы в Анивском и Корсаковском районах, а также в Южно-Сахалинске отрабатывают на практике действия, предпринимаемые в случае подтопления жилых домов.
По легенде учения, в результате повышения среднесуточных температур и сильного снеготаяния резко повысился уровень воды в реках трех районов Сахалинской области. Оказались подтоплены жилые дома в населенных пунктах Корсаковского и Анивского районов, а также часть домов в Южно-Сахалинске. Проживающим в зоне подтопления гражданам потребовалась помощь спасателей, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова на моторной лодке направились к группе жителей района для эвакуации их в безопасное место. К месту происшествия выехали сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи и энергетики, которые приступили к обесточиванию района в целях предотвращения несчастных случаев. Специалисты поисково-спасательного отряда города Южно-Сахалинска провели подворовой обход и оповещение населения о сложившейся обстановке. С помощью беспилотного летательного аппарата был организован мониторинг обстановки, складывающейся в зоне подтопления.
Спасатели вывели людей в безопасное место. К приему населения были подготовлены пункты временного размещения. Одним из мест приема пострадавших стал реабилитационный центр на улице Больничная областного центра. Там было организовано размещение эвакуированных в комфортных условиях, предоставлено горячее питание, медицинская и психологическая помощь нуждающимся.
В случае необходимости, одновременно в Южно-Сахалинске могут быть развернуты 8 пунктов временного размещения граждан, которые способны принять около двух тысяч человек. Подобные пункты, согласно планам эвакуации, есть в каждом районе Сахалинской области.
«По всей стране проходят учения по ликвидации последствий паводков и лесных пожаров. Сегодня проводится второй этап. Вчера, на первом этапе, проверяли теоретическую подготовку, сегодня отрабатываем практические мероприятия, задействованы экстренные службы в трёх муниципальных образованиях Сахалинской области. Основная цель учений – проверка на теоретическом этапе всех документов, отработка взаимодействия различных органов власти и учреждений. На практическом – повышение эффективности работы подразделений, которые непосредственно обеспечивают безопасность сахалинцев и курильчан» - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Вячеслав Мурнаев.
Тренировка островных спасателей и взаимодействующих структур проходит с 17 по 19 апреля. Завтра участникам предстоит отработать вопросы ликвидации последствий природного пожара и мероприятия по защите населенных пунктов области от огня.
Цели учения - совершенствование знаний и практических навыков руководителей, органов управления и сил Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и восстановлению условий жизнедеятельности населения. Спасатели отрабатывают на практике приемы и способы защиты населения, проверяют планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Особое внимание уделяется организации взаимодействия между различными структурами, применению аэромобильных группировок в зоне ЧС, а также использованию беспилотных летательных аппаратов.
Всего в тренировке задействовано более 1000 человек и около 100 единиц техники.
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