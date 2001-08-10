В Южно-Сахалинске предстоит отремонтировать, реконструировать и построить 26 крупных участков дорог и улиц

Перед началом масштабных работ мэр Сергей Надсадин поручил МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» организовать проведение работ таким образом, чтобы минимизировать неудобства для горожан, в особенности для автомобилистов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.

Как сообщили в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», объекты, подлежащие ремонту, в основном находятся в разных частях города и не примыкают друг к другу. Перекрывать на них движение будут только при необходимости, например на время укладки асфальта. При этом отработан механизм, когда дороги на период работ закрывают по полосам. Таким образом, улицы остаются проезжими с минимальными ограничениями.

Среди масштабных работ в текущем году - строительство продолжения ул. Горького на участке от ул. Есенина до ул. Больничной. Работы завершатся осенью. Также предстоит окончить реконструкцию ул. Больничной на участке от ул. Комсомольской до ул. Горького, и в Южно-Сахалинске появится новый объезд (через ул. Горького на ул. Больничную). Сегодня ул. Больничная на этом участке имеет грунтовое покрытие, что создает неудобства для жителей жилого района «Аралия». Улица будет отремонтирована комплексно: появятся четырехполосная проезжая часть с ливневой канализацией, тротуары, освещение, автобусные остановки. Работы также планируется завершить к осени.

Отремонтируют участок ул. Сахалинской от моста через р. Сусую до ул. Лермонтова. Сейчас он в неудовлетворительном состоянии и будет приведен в соответствие нормативным требованиям: здесь восстановят тротуары и проезжую часть.

Начнется реконструкция дорог в 25-м микрорайоне. В связи с тем что проектом охвачены все улицы микрорайона, срок завершения работ будет с переходом на следующий год.

Также ремонт охватит ул. Комсомольскую на участке от ул. Сахалинской до Компроспекта. Здесь полностью заменят асфальтовое покрытие, тротуары, наружное освещение. Работы начнут по завершении перекладки инженерных сетей, которая уже ведется, а ремонт непосредственно дороги - после работ на сетях.

Вводом нового участка ул. Горького обусловлена также реконструкция ул. Есенина на участке от ул. Комсомольской до ул. Горького. Необходимо увеличить пропускную способность ул. Есенина и восстановить проезжую часть до нормативных значений, обеспечивая максимальное удобство для пешеходов и автомобилистов. При этом работы на ул. Есенина и на строящемся участке ул. Горького будут организованы так, чтобы исключить вынос грязи на отремонтированную улицу.

Что касается центральной части города, здесь ремонтом охватят ул. Амурскую на участке от пр. Победы до ул. Пограничной. Предстоит обустроить бордюры, тротуары и выполнить озеленение. А на участке ул. Амурской от Компроспекта до ул. Карла Маркса планируется открыть двухстороннее движение, поэтому кроме замены асфальта предстоит переделать парковочную зону, тротуарную часть. Также запланировано строительство парковки за Домом быта. Будет произведен ремонт ул. Антона Буюклы на участке от пр. Мира до ул. Дзержинского. Здесь тоже откроют двухстороннее движение, предстоит привести в порядок парковочную зону и тротуарную часть. Этот участок соприкасается с территорией Чехов-центра, и здесь получится дополнительная благоустроенная прогулочная зона.

Из перспективных проектов: в этом году будет начата работа по строительству новой улицы - ул. Фархутдинова на участке от пр. Мира до ул. Ленина. Новую магистраль сделают с учетом перспективы: четырехполосное движение с кольцевыми развязками и выездом на ул. Зимы и в перспективе на ул. Горького по направлению в город. Таким образом, у города планомерно появится еще один объезд.

В настоящее время в завершающей стадии проектирование капитального ремонта участка ул. Комсомольской от пр. Победы до ул. Пуркаева. После прохождения экспертизы, возможно уже в текущем году (конец лета - осень), будет начат капремонт, предусматривающий расширение проезжей части до четырех полос, включая мост.

В планах по-прежнему реконструкция ул. Железнодорожной от ул. Сахалинской и далее через железнодорожные пути с выходом на ул. Транзитную. Именно в таком виде ул. Железнодорожная необходима здесь, чтобы и разгрузить транспортный поток, и украсить район. Подготовлена проектная документация. Основная сложность в реализации проекта как раз в существовании на этом пути железнодорожного полотна, на котором нужно открыть переезд. Для принятия окончательного решения в настоящее время ведутся переговоры с министерством транспорта и Сахалинской железной дорогой об открытии переезда, что поставит точку в этой длительной истории. В случае если ул. Железнодорожная не будет существовать в запланированном виде, администрация предпримет меры по благоустройству участка от ул. Сахалинской до железнодорожного полотна, где расположены многоквартирные дома.

Ознакомиться с полным перечнем улиц, которые будут капитально отремонтированы в 2018 году, можно на сайте администрации Южно-Сахалинска.

Что касается текущего содержания улично-дорожной сети, то сейчас выполняются только точечные работы по предписаниям ГИБДД для предотвращения аварийности. Основные мероприятия начнутся как только запустят асфальтовый завод. Текущим ремонтом занимается МКП «Завод строительных материалов им. Федотова». В первую очередь работы затронут центр города, затем техника пойдет в планировочные районы. В штатном режиме согласно технологии будет проводиться и содержание (ремонт) грунтовых дорог.

Устранение дефектов на тех участках, где не запланированы работы капитального характера, закончат в середине июня. К этому же времени подрядчики завершат гарантийный ремонт участков, которые ремонтировались в прошлые годы.