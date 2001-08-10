В Южно-Сахалинске прошло заседание градостроительного совета

Ряд актуальных вопросов, посвященных развитию и благоустройству территории городского округа, рассмотрели на градостроительном совете под председательством мэра Сергея Надсадина. Участие в мероприятии приняли представители профильных областных и муниципальных структур, а также ряда компаний, занимающихся проектированием жилых микрорайонов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В повестке нынешнего градостроительного совета несколько вопросов. Так, концепцию благоустройства прилегающей территории ручья Пригородного в границах улиц Ленина, Емельянова, Пушкина и пр. Мира представил руководитель агентства архитектуры и градостроительства Сахалинской области Семен Вялкин. По словам докладчика, речь идет о преображении нескольких свободных от жилой застройки участков, которые могут стать зелеными островками в данном районе города. Концепция подразумевает формирование русла ручья с использованием габионных конструкций, установку прогулочных мостиков, малых архитектурных форм, разбивку небольшого сквера. Участники градсовета положительно оценили представленную концепцию и были едины во мнении, что она имеет все шансы на воплощение в жизнь.

На градостроительном совете также была представлена концепция благоустройства улицы Ленина, разработанная Департаментом архитектуры и градостроительства совместно с МКП «Горархитектура» по поручению мэра города. Директор МКП Андрей Ковальчук провел для всех присутствующих небольшой экскурс в историю улицы Ленина. Она является ровесницей города, основана в 1882 году. Во времена губернаторства Карафуто называлась Одори. К сожалению, сегодня сохранился только один архитектурный памятник тех времен - здание филиала банка развития Хоккайдо. Сейчас здесь располагается областной художественный музей. Активная стадия застройки улицы Ленина началась в советскую эпоху, 50-е - 80-е годы прошлого века. Тогда здесь появились знаковые объекты - универмаг «Сахалин», Дом быта, здание Сахалинской железной дороги и др.

Несмотря на богатое прошлое, сейчас улица Ленина лишена исторического облика. Сделать ее культурно-деловым центром города, местом притяжения южно-сахалинцев и гостей островной столицы призвана представленная концепция, которая, по сути, масштабное и глубокое переосмысление существующей градостроительной ситуации. Ключевые фокусы концепции: строительство транспортных развязок (пересечение ул. Ленина с ул. Украинской, ул. Ленина с ул. Транзитной), благоустройство набережной реки Красносельской с установкой памятного знака в честь основания Владимировки, благоустройство части набережной реки Рогатки с реставрацией японского моста и формированием нового общественного пространства, снос ветхого и аварийного жилого фонда, демонтаж и вывоз гаражей, незаконно установленных нестационарных торговых объектов, обустройство существующих и создание новых скверов (в частности, планируется преобразить площадь перед кинотеатром «Комсомолец»), формирование административно-делового квартала с юго-западной стороны улицы Ленина в створе улиц Пуркаева и Емельянова, заполнение пустующих пространств.

Участники градостроительного совета одобрили данную концепцию, внесли ряд предложений и пожеланий. Так, председатель регионального отделения Русского географического общества Сергей Пономарев настоятельно рекомендовал разработчикам обращать внимание на то, чтобы вывески на зданиях были на русском языке. Его пожелание было записано в протокол совета.

Самым продолжительным по времени стало обсуждение эскизных решений жилой застройки 16-го микрорайона. Их по заказу администрации города разработали архитектурное бюро «Капитель» (Южно-Сахалинск), ООО «Дальневосточная архитектурная компания» (Хабаровск), ООО «Оферта Диалог» (Владивосток). Речь идет о планах муниципалитета в отношении земель МЧС (район улиц Комсомольской и Пограничной), процедура передачи которых городу при активном участии правительства области была запущена в прошлом году. Здесь планируется возведение 65 тысяч квадратных метров жилья, а также социальных объектов. Разработчики эскизных решений представили свои варианты застройки, которые впоследствии с учетом всех замечаний, озвученных на градостроительном совете, были вынесены на голосование.

Победителей в рамках ранее объявленного конкурса определяла комиссия, в которую вошли сотрудники профильных областных и городских структур, общественники и депутаты. Они сошлись во мнении, что оптимален для будущего развития 16-го микрорайона проект, представленный ООО «Дальневосточная архитектурная компания». Его авторы руководствовались принципом «двор без машин», особое внимание уделив обустройству парковок с тем расчетом, чтобы они не мешали горожанам. Как отметили в департаменте архитектуры, данная концепция будет направлена разработчикам проекта планировки и межевания микрорайона для дальнейшей проработки.