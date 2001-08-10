Списки детей, зачисленных в детские сады Южно-Сахалинска, опубликуют 28 апреля
Списки детей, зачисленных в детские сады Южно-Сахалинска, опубликуют 28 апреля после 14.00 на сайте департамента образования администрации Южно-Сахалинска в разделе «Список детей на получение места в ДОУ», а также на информационном стенде в департаменте по адресу: ул. Ленина, 172. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В списках будут обозначены дата, время (час, минута, секунда) принятия заявления, его регистрационный номер, дата рождения ребенка, а также дата и время, когда нужно будет прийти за направлением.
При получении направления в дошкольное образовательное учреждение необходимо представить следующие документы: паспорт заявителя (оригинал); документ, подтверждающий проживание на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (регистрация временная, постоянная, договор аренды квартиры); свидетельство о рождении ребенка (оригинал для сверки); документ, подтверждающий внеочередное, первоочередное право на зачисление ребенка в МБДОУ (при наличии такового) (оригинал для сверки); заявление-обращение.
За дополнительной информацией можно обратиться после 2 мая в департамент образования по адресу: ул. Ленина, 172, кабинет № 16, понедельник, вторник, четверг, с 14.00 до 17.00, телефон 312-688 (доб. 5).
В Южно-Сахалинске комплектование детских садов осуществляется с 15 мая по 25 августа текущего года.
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