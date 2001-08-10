В Сахалинской области могут появится «мини-поликлиники»

Власти Сахалина намерены повысить качество оказания первичной медицинской помощи жителям. Такую задачу перед министерством здравоохранения сегодня поставил губернатор Олег Кожемяко в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности регионального правительства в Сахалинской областной Думе. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

- Подчеркну, что в здравоохранении для нас важнейшим приоритетом является не только повышение качества, но и доступности медицинских услуг. С этой целью поручаю профильному министерству совместно с министерством строительства разработать программу повышения доступности медицинского обслуживания населения по месту проживания. Речь идет о создании кабинетов врачей общей практики, своего рода мини-поликлиник, в которых должен предоставляться весь спектр первичной медицинской помощи. А в больших поликлиниках будут вести прием уже узкие специалисты. Это практика уже прекрасно себя зарекомендовала в некоторых европейских странах и, безусловно, ее нужно внедрять у нас, чтобы гражданам было удобно обращаться к врачам. Прежде всего, такие кабинеты нужно предусмотреть в новых домах, которые предстоит строить, естественно не в каждом, а в одном из нескольких, - сказал Олег Кожемяко.

За последние три года на Сахалине и Курилах, напомнил он, были построены 23 современных медицинских учреждения. Только в прошлом году сфера здравоохранения получила 7 новых объектов. В их числе - хирургический корпус областного онкологического диспансера, амбулатория в Троицком и крупнейший на Дальнем Востоке перинатальный центр, а также фельдшерско-акушерские пункты в селах Парусное, Новое и Новиково, врачебная амбулатория в Арги–Паги.

Для медицинских учреждений приобретен внушительный перечень современного оборудования. В частности, это три передвижных диагностических комплекса каждый из которых оснащён флюорографом и маммографом, четыре компьютерных томографа, ангиограф, аппараты МРТ, УЗИ и 69 специальных автомобилей.

В отрасль привлечено 549 врачей и 612 средних медицинских работника. Большая их часть направлена в амбулаторно-поликлиническую службу. Объем высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях вырос почти на 50 процентов. Как следствие – сократилось число смертей от болезней систем кровообращения и дыхания, отмечаются положительные сдвиги в борьбе со злокачественными новообразованиями.

В планах до 2025 года построить на островах 20 новых объектов здравоохранения. Среди них - областная детская больница на 400 койко-мест, станция скорой медицинской помощи в Южно-Сахалинске на 40 машин и 200 вызовов в сутки, отделение поликлиники № 4 на 180 посещений в смену с дневным стационаром на 50 коек в южной части города, пристройка областного кожно-венерологического диспансера.

Уже в этом году планируется начать возведение новой центральной районной больницы в Северо-Курильске и провести реконструкцию подобного учреждения в Южно-Курильске. В дальнейшем будет построен участок врача общей практики в селе Малокурильском и фельдшерско-акушерский пункт в Дубовом на 25 посещений в смену. На Сахалине в селах Яблочное, Мгачи появятся современные амбулатории, а в селах Красная Тымь, Зональное, Охотское, Хоэ и Раздольное - фельдшерско-акушерские пункты.

- Сегодня развитию медицинской сферы в Сахалинской области отдан приоритет. Считаю, такой подход правильным. Запущена программа строительства новых учреждений, а действующие насыщаются высокотехнологичным оборудованием, системно решается кадровая проблема, - дала оценку развития отрасли здравоохранения в регионе депутат фракции «Единая Россия» Наталья Захарчук.

- Рассчитываю, что областные власти продолжат уделять самое пристальное внимание вопросам социальной политики. Рассчитываю, что положительная динамика развития медицинской сферы будет сохранена и в дальнейшем, - в свою очередь отметил Дмитрий Флеер, парламентарий, представляющий в облдуме ЛДПР.