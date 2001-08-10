В Дальнем проверяют состояние объектов благоустройства после зимы

Инвентаризацию элементов благоустройства, которым во время зимы был нанесен урон, проводят в новом микрорайоне Дальнего. Эту работу ведут управляющие компании совместно со специалистами департамента городского хозяйства, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

Как рассказал начальник отдела по управлению селом Дальним Александр Мальцев, сейчас основная задача — ворошение снега во дворах и на детских площадок. Коммунальными службами составлены планы-графики этих работ. Кроме того, сегодня в микрорайоне комиссия ДГХ проведет инвентаризацию нуждающихся в замене дорожных знаков, леерных ограждений и других элементов благоустройства, после чего будут определены сроки их восстановления.

Также на улицы Дальнего, как и по всему городу, вышли люди и техника завода стройматериалов им. Федотова. Они занимаются уборкой с проезжей части и тротуаров пыли, смета и грязи.

Напомним, что накануне в новом микрорайоне и в самом селе работала еще одна комиссия. Специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства, общественники и представители областных структур проверяли, как дороги, тротуары и бордюры, находящиеся на гарантии, пережили зиму. Все замечания контролеров в присутствии руководителя подрядчика были зафиксированы и внесены в протокол. К их устранению компания приступит, как только позволит погода.

Наступление тепла необходимо и для восстановления зеленых насаждений. С июня по октябрь в прошлом году структурными подразделениями администрации города совместно с бизнес-сообществом и жителями новостроек было высажено порядка 2 тысяч деревьев и кустарников. Это кизильник, рябины, ели, березы и клены. Сейчас также ведется их инвентаризация. Деревья и кустарники, не пережившие зиму, будут заменены.

К сожалению, отмечает Александр Мальцев, нередки случаи, когда сами жители не берегут созданное для них же благоустройство: ломают деревья, паркуются на газонах и т. п.

Тем не менее в Дальнем много и тех, кто болеет за свой район. Эти люди с удовольствием выходят на субботники и принимают участие в различных экологических акциях. Так, уже завтра, 20 апреля, в рамках месячника чистоты в Дальнем проведут первую в этом году чистую пятницу. Сотрудники управляющих компаний ООО «ЖКХ Дальнее» и ООО «ЖКХ Дальнее-2» будут убирать крупный и мелкий бытовой мусор с улиц и дворов, расчищать придорожные канавы, ворошить снег. К этим мероприятиям могут присоединиться все желающие. А 21 апреля, в Дальнем пройдет экологический субботник. Принять участие в нем также приглашаются все, кто хочет внести свой вклад в наведение чистоты и порядка на улицах и придомовых территориях микрорайона. Всем необходимым инвентарем граждан обеспечат.

Подробная информация о времени проведения и местах сбора участников субботника уже сегодня будет размещена в общественных местах Дальнего. Также ее можно получить по телефонам: 510-090, 510-276.