В Дальнем проверяют состояние объектов благоустройства после зимы
Инвентаризацию элементов благоустройства, которым во время зимы был нанесен урон, проводят в новом микрорайоне Дальнего. Эту работу ведут управляющие компании совместно со специалистами департамента городского хозяйства, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
Как рассказал начальник отдела по управлению селом Дальним Александр Мальцев, сейчас основная задача — ворошение снега во дворах и на детских площадок. Коммунальными службами составлены планы-графики этих работ. Кроме того, сегодня в микрорайоне комиссия ДГХ проведет инвентаризацию нуждающихся в замене дорожных знаков, леерных ограждений и других элементов благоустройства, после чего будут определены сроки их восстановления.
Также на улицы Дальнего, как и по всему городу, вышли люди и техника завода стройматериалов им. Федотова. Они занимаются уборкой с проезжей части и тротуаров пыли, смета и грязи.
Напомним, что накануне в новом микрорайоне и в самом селе работала еще одна комиссия. Специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства, общественники и представители областных структур проверяли, как дороги, тротуары и бордюры, находящиеся на гарантии, пережили зиму. Все замечания контролеров в присутствии руководителя подрядчика были зафиксированы и внесены в протокол. К их устранению компания приступит, как только позволит погода.
Наступление тепла необходимо и для восстановления зеленых насаждений. С июня по октябрь в прошлом году структурными подразделениями администрации города совместно с бизнес-сообществом и жителями новостроек было высажено порядка 2 тысяч деревьев и кустарников. Это кизильник, рябины, ели, березы и клены. Сейчас также ведется их инвентаризация. Деревья и кустарники, не пережившие зиму, будут заменены.
К сожалению, отмечает Александр Мальцев, нередки случаи, когда сами жители не берегут созданное для них же благоустройство: ломают деревья, паркуются на газонах и т. п.
Тем не менее в Дальнем много и тех, кто болеет за свой район. Эти люди с удовольствием выходят на субботники и принимают участие в различных экологических акциях. Так, уже завтра, 20 апреля, в рамках месячника чистоты в Дальнем проведут первую в этом году чистую пятницу. Сотрудники управляющих компаний ООО «ЖКХ Дальнее» и ООО «ЖКХ Дальнее-2» будут убирать крупный и мелкий бытовой мусор с улиц и дворов, расчищать придорожные канавы, ворошить снег. К этим мероприятиям могут присоединиться все желающие. А 21 апреля, в Дальнем пройдет экологический субботник. Принять участие в нем также приглашаются все, кто хочет внести свой вклад в наведение чистоты и порядка на улицах и придомовых территориях микрорайона. Всем необходимым инвентарем граждан обеспечат.
Подробная информация о времени проведения и местах сбора участников субботника уже сегодня будет размещена в общественных местах Дальнего. Также ее можно получить по телефонам: 510-090, 510-276.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:21 Сегодня Тренировки по ликвидации последствий весеннего половодья прошли на Сахалине
14:08 Сегодня Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году
- 11:07 Сегодня В Южно-Сахалинске предстоит отремонтировать, реконструировать и построить 26 крупных участков дорог и улиц
- 14:04 Сегодня Списки детей, зачисленных в детские сады Южно-Сахалинска, опубликуют 28 апреля
10:49 12 Апреля На Сахалине пройдет военно-патриотическая акция «Звезда Победы»
- 14:01 13 Апреля Футбольный клуб «Сахалин» возобновит борьбу за золото «Востока»
- 14:08 13 Апреля Полиция задержала мужчину за хранение конопли
- 13:56 13 Апреля Около трехсот южносахалинцев с начала года воспользовались выездными консультациями по электронным услугам
- 15:15 19 Марта Полицейские задержали сахалинца, ранившего топором мужчину
17:03 19 Марта Водоотводные канавы в частном секторе Южно-Сахалинска освобождают от снега
15:48 21 Марта Улицу Горького в Южно-Сахалинске продлят от Есенина до Больничной
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
Выбор редакции
- 16:55 Сегодня Региональный турнир «Сахалинская весна» по киокусинкай состоялся в областном центре
- 15:59 Сегодня Традиционный турнир по боксу пройдет в Холмске
- 14:21 Сегодня В Сахалинской области могут появится «мини-поликлиники»
- 14:08 Сегодня Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?