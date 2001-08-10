Тушить лесные пожары потренировались сахалинские спасатели
Сегодня на территории Сахалинской области прошли практические мероприятия заключительного этапа масштабных учений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Трехдневное всероссийское командно-штабное учение было посвящено ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров и ликвидации последствий половодья. В рамках учения островные спасатели, пожарные и авиаторы отрабатывали практические действия по защите населенных пунктов от природного пожара.
Совместная тренировка спасателей и авиаторов проходила на аэродроме «Пушистый» в Корсаковском районе. Вертолёт Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского АСЦ МЧС России доставил в заданную точку спасателей с ранцевыми огнетушителями, которые помогли экипажу вертолёта закрепить водосливное устройство ВСУ-5.
На следующем этапе тренировки вертолёт с наполненным несколькими тоннами воды ВСУ осуществил сброс огнетушащей жидкости на «очаг» возгорания. После этого ликвидировать горение продолжили наземные службы – работники лесопожарных станций, пожарные и спасатели. По замыслу тренировки, для этих работ могла быть развёрнута только одна рукавная линия от автоцистерны, поэтому тушение осуществляли используя, в основном, ранцевые огнетушители различных моделей.
«Сейчас в Корсаковском районе начинает гореть трава. От недосмотра, небрежного обращения с огнём или детской шалости. В разгар пожароопасного сезона мы 5-6 раз в сутки выезжаем тушить горящую растительность, поэтому отрабатываемые в ходе тренировки вопросы для нас актуальны. Сегодня мы будем производить тушение кромки природного пожара, используя как поданную от автоцистерны воду, так и ранцевые огнетушители, которыми оснащена наша часть» - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона Павел Мадалинский.
Когда экипаж вертолёта был готов произвести очередной сброс воды, участники наземной операции отходили в безопасную зону, возвращаясь к горящим участкам после завершения работы воздушного судна. Наблюдение за развитием обстановки осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Тренировка островных спасателей и взаимодействующих структур проходит с 17 по 19 апреля. Цели учения - совершенствование знаний и практических навыков руководителей, органов управления и сил Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и восстановлению условий жизнедеятельности населения. Спасатели отрабатывают на практике приемы и способы защиты населения, проверяют планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Особое внимание уделяется организации взаимодействия между различными структурами, применению аэромобильных группировок в зоне ЧС, а также использованию беспилотных летательных аппаратов.
Всего в тренировке задействовано более 1000 человек и около 100 единиц техники.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:55 Сегодня Тушить лесные пожары потренировались сахалинские спасатели
11:07 Сегодня Для юных жителей Сахалина и Курил предложили построить круглогодичный детский лагерь в Крыму
11:02 Сегодня На Сахалине и Курилах отремонтируют около 300 многоквартирных домов
11:10 Сегодня В Южно-Сахалинске подтапливает частные участки по вине одного жителя
- 14:01 13 Апреля Футбольный клуб «Сахалин» возобновит борьбу за золото «Востока»
- 14:08 13 Апреля Полиция задержала мужчину за хранение конопли
- 13:56 13 Апреля Около трехсот южносахалинцев с начала года воспользовались выездными консультациями по электронным услугам
- 15:46 13 Апреля Александр Лукашенко прилетит на Сахалин для участия в открытии современной молочно-товарной фермы
15:48 21 Марта Улицу Горького в Южно-Сахалинске продлят от Есенина до Больничной
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
10:07 3 Апреля Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
11:57 28 Марта Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 11:10 Сегодня В Южно-Сахалинске подтапливает частные участки по вине одного жителя
- 11:02 Сегодня На Сахалине и Курилах отремонтируют около 300 многоквартирных домов
- 10:55 Сегодня Тушить лесные пожары потренировались сахалинские спасатели
- 16:55 Вчера Региональный турнир «Сахалинская весна» по киокусинкай состоялся в областном центре
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?