На Сахалине и Курилах отремонтируют около 300 многоквартирных домов

Около 300 многоквартирных домов в этом году капитально отремонтируют на Сахалине и Курилах. Для выполнения работ в районы будут направлены средства областной субсидии. Такая информация прозвучала на заседании областного штаба по контролю за ходом отопительного сезона, сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Первоначально в областной план капитального ремонта на 2018 год были включены 166 многоквартирных домов. Однако в виду высокой социальной значимости вопроса решение скорректировано, отметил заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко, который вел мероприятие. Региональные власти намерены почти в два раза увеличить число ремонтируемых жилых зданий. Работы будут проводиться во всех районах Сахалина и Курильских островов.

- В ближайшее время планируем внести соответствующие поправки в бюджет Сахалинской области, зарезервировав для этого необходимые средства. Задача муниципалитетов – оперативно и без проволочек подготовить документацию и приступить к проведению ремонта. Работа должна быть организована на должном уровне, так, чтобы не возникало вопросов ни к ее срокам, ни к качеству, - сказал Владимир Сидоренко.

На сегодняшний день со всеми муниципальными образованиями заключены соглашения по предоставлению региональной субсидии. Формируется документация для отбора подрядных организаций на местном уровне. Создан реестр домов, где будет проведен капитальный ремонт различных конструктивных элементов: крыш, фасадов, фундаментов, подвалов, а также внутридомовых инженерных сетей электро-, тепло-, водо- и газоснабжения и водоотведения.