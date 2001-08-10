Для юных жителей Сахалина и Курил предложили построить круглогодичный детский лагерь в Крыму

Отдыхом и оздоровлением охвачены порядка 90 % учащихся островного региона, отметил в ходе отчета в областной Думе губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора, сейчас в регионе восстановлены оздоровительные лагеря: «Сахалинский Артек», «Юный Железнодорожник» и «Юбилейный». В оздоровительном лагере «Чайка» построен модульный спортивный зал, в «Лесном озере» появился водно-оздоровительный комплекс. Более 600 школьников Сахалина и Курил, выезжают в детские лагеря Республики Крым и Всероссийские детские центры за счет бюджетных средств.

Вместе с тем стационарных лагерей отдыха в области все равно недостаточно. Депутат Виталий Гомилевский предложил построить областной детский круглогодичный лагерь отдыха для сахалинских детей и подростков, с реабилитационным отделением, в Крыму.

– Оформляйте запрос, мы его тщательно проработаем, просчитаем и примем решение в целом, - ответил на пожелание депутатского корпуса губернатор Сахалина и Курил. - Если несколько тысяч юных сахалинцев и курильчан будут иметь возможность отдыхать и поправлять своё здоровье под теплым южным солнцем – это хорошо.