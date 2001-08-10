Тихоокеанское
информационное агентство
20 Апреля 2018
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11:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске подтапливает частные участки по вине одного жителя

В Южно-Сахалинске подтапливает частные участки по вине одного жителя

Специалисты администрации Южно-Сахалинска проводят работы по ликвидации подтопления в районе частной застройки улицы Ударной.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, собственник одного из  участков засыпал водоотводную трубу во время обустройства площадки.  В настоящее время из-за активного таяния снега вода пошла в обход и нашла выход на соседних территориях жилой застройки. Под водой оказался один из участков полностью, еще несколько пострадали от прихода воды частично. На месте находятся сотрудники ГО и ЧС Южно-Сахалинска, работает экскаватор департамента городского хозяйства. Специалисты муниципалитета мониторят ситуацию. Организована насыпная дамба, что позволило отвести воду с одной стороны, работы продолжаются. Собственникам земельных участков напоминают, что не следует захламлять дренажные канавы, иначе подтопления участков не избежать.

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