Жителей Южно-Сахалинск приглашают на субботник
Первый в этом году масштабный экологический субботник «Зеленая весна» пройдет уже завтра, 21 апреля. Принять в нем участие приглашают горожан, коллективы предприятий и организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Оставить заявку на участие в субботнике, закрепить за собой городскую территорию для уборки и заказать необходимое количество инвентаря предприятия и организации могут в управлении мониторинга городского хозяйства по телефону 300-461 (доб. 1-10). Горожане, желающие принять участие в уборке своих дворовых территорий, могут завтра обратиться в управляющие организации за инвентарем.
Также в день экологического субботника неравнодушных и активных горожан ждут в парке им. Ю.Гагарина. Старт уборки здесь намечен на 11.00. Сбор на территории возле административного здания. Необходимый инвентарь будет предоставлен. Предварительные заявки от горожан и коллективов, готовых помочь сотрудникам парка в наведении порядка после зимы, принимают по телефону 42-44-64 (в рабочее время).
В дни субботников полигон ТБО принимает собранный мусор бесплатно, в санитарные пятницы - по предварительной заявке. Ее можно оставить по указанным выше телефону управления мониторинга городского хозяйства.
Многие коллективы уже подключились к проведению санитарных пятниц и сегодня вышли на уборку и ворошение снега.
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