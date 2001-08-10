Жителей Южно-Сахалинск приглашают на субботник

Первый в этом году масштабный экологический субботник «Зеленая весна» пройдет уже завтра, 21 апреля. Принять в нем участие приглашают горожан, коллективы предприятий и организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Оставить заявку на участие в субботнике, закрепить за собой городскую территорию для уборки и заказать необходимое количество инвентаря предприятия и организации могут в управлении мониторинга городского хозяйства по телефону 300-461 (доб. 1-10). Горожане, желающие принять участие в уборке своих дворовых территорий, могут завтра обратиться в управляющие организации за инвентарем.

Также в день экологического субботника неравнодушных и активных горожан ждут в парке им. Ю.Гагарина. Старт уборки здесь намечен на 11.00. Сбор на территории возле административного здания. Необходимый инвентарь будет предоставлен. Предварительные заявки от горожан и коллективов, готовых помочь сотрудникам парка в наведении порядка после зимы, принимают по телефону 42-44-64 (в рабочее время).

В дни субботников полигон ТБО принимает собранный мусор бесплатно, в санитарные пятницы - по предварительной заявке. Ее можно оставить по указанным выше телефону управления мониторинга городского хозяйства.

Многие коллективы уже подключились к проведению санитарных пятниц и сегодня вышли на уборку и ворошение снега.