350 тысяч однолетних цветов высадят в Южно-Сахалинске

Первую партию виолы или анютиных глазок высадят уже к 9 мая. Всего же в этом году улицы Южно-Сахалинска украсят тысячи новых цветов, деревьев и кустарников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как рассказал директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян, ко Дню Победы будет высажено 21 тысяча однолетних цветов. Сейчас сотрудники учреждения занимаются подготовкой клумб на площадях Славы, Победы и Ленина. Здесь ворошат снег, чтобы он быстрее растаял и прогрелась земля.

А массово яркими красками городские клумбы заиграют в первые недели лета. В начале июня специалисты МБУ «Зеленый город» высадят еще 330 тысяч цветов. Среди них - бегонии разных сортов (бегония Биг, Санта Круз, Канны), бархатцы, сальвия, пеларгония, бальзамины, крокусы, петунии, рудбекия Тото, цинния, алиссум, гвоздика китайская и др. Рассаду по муниципальному контракту городу предоставит ЗАО «Совхоз Тепличный».

Кроме того, в мае начнутся посадки 30 тысяч кустарников. Это - различные виды дерена, пузыреплодника, барбариса. Также в этом году на улицах города появятся порядка 500 новых деревьев: клены, рябины, ивы. Они будут высажены по пр. Мира. ул. Горького, ул. Пуркаева, в сквере Ждакаева и других районах областного центра.

Напомним, что МБУ «Зеленый город» также занимается содержанием и обслуживанием скверов и городских газонов. Сейчас на этих территориях специалисты учреждения убирают мусор, проводят инвентаризацию поврежденных за зиму деревьев и газонов.

- В основном, растения повреждены снегоуборочной техникой и автомобилистами, которые без зазрения совести парковались зимой на тротуарах. Восстановительные работы — дополнительный посев травы - проведем в мае и на газонах. Местами они также повреждены из-за таких «парковщиков» и коммунальщиков, которые складировали снег на зеленых зонах, - говорит Сергей Троян.

Стоит отметить, что инвентаризацию поврежденных за зиму деревьев и кустарников провел департамент городского хозяйства. Муниципалитет обязал подрядчиков, чья техника занималась обслуживанием улично-дорожной сети, восстановить зеленые насаждения. Эти работы начнутся с наступлением тепла.