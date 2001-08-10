Дорожную разметку обновляют в Южно-Сахалинске
Работники МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» приступили к нанесению дорожной разметки. Изначально обновят пешеходные дорожки и улицы праздничного квадрата, затем второстепенные улицы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Разметка наносится специализированной сертифицированной краской. Подобные работы проводятся в Южно-Сахалинске дважды в год: весной после таяния снега и ближе к осени. В нынешнем году будет обновлено более 80 тыс. кв. метров разметки различного вида.
Стоит отметить, что нанесение разметки специалисты стараются проводить с минимальными неудобствами для владельцев транспортных средств и пешеходов. Сейчас бригада трудится в дневное и вечернее время, когда сохраняется оптимальная температура и окружающего воздуха (не менее +10 градусов), и полотна (не менее +5 градусов) для нанесения краски.
Пока же ночью в областном центре низкие температуры, поэтому специалисты МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» просят автовладельцев с пониманием отнестись к работам, проводимым в дневное время.
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