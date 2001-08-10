В Южно-Сахалинске выбрали проекты для общеобластного голосования в рамках инициативного бюджетирования

В областном центре состоялось собрание делегатов на котором путем голосования определили два проекта-лидера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Еще во время отбора проектов южносахалинцы проявили высокий уровень гражданской активности — все общественные обсуждения проходили при полном аншлаге. В итоге были отобраны пять наиболее интересных, по мнению горожан, инициатив — новое здание для детской художественной школы, строительство сквера в Ново-Александровске и дома культуры в Дальнем, а также проекты «Дети войны: помним и передадим пришедшим после нас» и центр спортивного туризма. А также делегаты, которым предстояло защитить и отстоять выбранные проекты на общегородском собрании. Итоговая встреча делегатов, которая прошла в городской библиотеке — это один из важнейших и ответственных этапов реализации механизма инициативного бюджетирования.

Сначала делегатам выделили по две минуты на представление проектов, еще минуту - на обсуждения и вопросы. После начался процесс голосования — у каждого из участников встречи было по два голоса — которые можно было отдать двум разным проектам.

В итоге первое место занял проект по обустройству сквера в Ново-Александровске. Второе - строительство дома культуры в Дальнем. Теперь им предстоит экспертиза министерства финансов, а затем — общеобластное голосование. Если какой либо из победивших проектов не пройдет проверку — то право на выдвижение получит следующий, согласно занятым местам на голосовании. Так покупка здания для детской художественной школы — на третьем месте, четвертое у «Центра спортивного туризма», пятое занял проект «Дети войны». Добавим, что участники, которые не прошли отбор могут доработать свои проекты и в следующем году вновь выдвинуть их для реализации посредством инициативного бюджетирования, такую практику распределения средств для реализации гражданских инициатив планируют применять и в дальнейшем.

Впереди у проектов - заключительный этап открытого голосования. Планируется, что оно состоится в мае когда будут подготовлены все инициативы 18-ти муниципальных образований, - о точной дате сообщат заранее. Финансирование в размере до 100 миллионов рублей получат минимум 10 проектов. Голосование пройдет через интернет посредством портала Госуслуги — участие могут принять все желающие. Необходимо отдать два голоса (причем один за проект из своего района, второй — из другого). При этом технически система не позволит дважды проголосовать за свой город. Недопустимо голосовать и только за один проект. Для тех южно-сахалинцев, у кого нет доступа в Интернет или регистрации на портале Госуслуг в городе будет предусмотрен специальный пункт, куда они смогут придти и проголосовать — о местонахождении пункта также сообщат заранее.

В завершении участники встречи по инициативному бюджетированию отметили, что теперь итог зависит только от активности горожан — ведь именно им и предстоит выбрать — какие проекты будут реализованы.