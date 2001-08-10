День призывника прошел в Южно-Сахалинске

Акция «День призывника» состоялась в Южно-Сахалинске 20 апреля. В ней приняло участие около 140 будущих защитников Родины – призывники, старшеклассники, учащиеся средних специальных учебных заведений и представители движений «Юнармия» и «Десантник». Об этом ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив.

Мероприятие стало возможным благодаря совместной работе МБУ «Центр молодежных инициатив» Южно-Сахалинска, отдела военного комиссариата Сахалинской области по городу Южно-Сахалинску и ДОССАФ России по Сахалинской области

Мероприятие было разделено на несколько блоков. Вначале в зале Сахалинского техникума сервиса состоялась торжественная часть. Перед собравшимися выступили представители администрации Южно-Сахалинска, 68 армейского корпуса, военкомата и др.

- Желаю, чтобы новый этап в жизни, который вам предстоит пройти – это служба в армии, стал ярким и позволил вам укрепить дух. Чтобы каждый из вас прошел его с честью и достоинством, - сказала начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска Елена Завязкина.

Сотрудники военкомата рассказали собравшимся об особенностях службы по призыву. Особой традицией «Дня призывника» является встреча молодого поколения с людьми, которые не понаслышке знают о том, что такое война. Сегодня они смогли пообщаться с ветераном боевых действий по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов Декабриной Пушкаревой и ветераном боевых действий в Афганистане Владимиром Цветковым. Они сказали им слова напутствия.

Особенно запоминающийся для ребят стала вторая часть мероприятия. Для них организовали выставку «Оружия Победы» из экспонатов музейных комнат регионального ДОСААФ, выставку образцов современного стрелкового оружия, находящегося на вооружении Вооруженных Сил РФ. Молодые люди рассматривали экспонаты, интересовались техническими характеристиками оружия, а с некоторыми образцами даже делали фото на память.

Кульминацией «Дня призывника» стали зрелищные показательные выступления от военно-патриотического клуба «Десантник». Они продемонстрировали публике приемы рукопашного боя, навыки строевой подготовки, штурма автомобиля с последующим освобождением «заложников».