Новое студенческое общежитие открылось в Холмске

Современное четырехэтажное жилое здание для учащихся получил в свое распоряжение Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса, расположенный в портовом городе, сообщил пресс-секретарь губернатора области.

На строительство важного социального объекта из областного бюджета было выделено более 155 миллионов рублей. Сегодня в торжественной церемонии ввода его в эксплуатацию принял участие губернатор региона Олег Кожемяко.

В новом студенческом общежитии - 150 мест, оно соответствует всем современным требованиям безопасности и комфорта. Общая площадь всех помещений – более 3 тысяч квадратных метров. В здании есть тренажерный зал для физической подготовки студентов и компьютерный класс – для интеллектуальной, кроме того – веранда, комнаты отдыха, медицинский и процедурный кабинеты, бытовые комнаты для стирки и глажки одежды. Жилые секции - квартирного типа с туалетными комнатами и душевыми, некоторые из них имеют даже застекленные лоджии. На каждом этаже есть полностью оборудованные кухни.

Ранее в течение более 20 лет с момента основания техникума его общежитие располагалось в приспособленном здании. Ветхий корпус 1953 года постройки не выдерживал критики, вспоминает директор учреждения Дмитрий Мартынов. В стесненных, условиях там удавалось разместить всего 30 студентов. Еще столько же учащихся жили в арендованном общежитии Сахалинского морского колледжа.

- Сегодня у нас настоящий праздник! Открытие этого прекрасного здания, современного общежития - пожалуй, одно из самых ярких событий за всю историю техникума, - поделился Дмитрий Мартынов. – В нашем учреждении уже создана прекрасная материально-техническая и учебно-методическая база для подготовки высококлассных специалистов. Открыты новейшие производственные мастерские, оборудованы компьютерные классы и лаборатории, установлены интерактивные проекторы, тренажеры и симуляторы. К услугам студентов – современная библиотека, читальный зал с богатым книжным фондом и выходом в информационные сети. Условия обучения максимально приближены к реальным производственным. И вот теперь появилось полноценное общежитие. С его вводом полностью решается проблема по обеспечению приезжих студентов жильем. Теперь в холмском техникуме смогут обучаться, не испытывая прежних сложностей, ребята из всех районов Сахалинской области.

- Мы очень довольны новым общежитием, о таких условиях проживания можно было только мечтать. Есть все необходимое для того, чтобы готовиться к занятиям, держать себя в хорошей физической и умственной форме, решать различные бытовые вопросы, - дал высокую оценку новому социальному объекту один из учащихся, третьекурсник Эдуард Потапов.

Сегодня холмский техникум признан одним из лучших в области. Он готовит кадры по 8 востребованным на рынке профессиям и специальностям в сферах компьютерных и информационных технологий, сварочного производства, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и ремонта автотранспорта. Студенты – постоянные участники и победители конкурсов движения «Молодые профессионалы» и региональных олимпиад. На дневном отделении обучаются 360 человек, на заочном – еще 150.

Всего за 24 года работы учреждение выпустило более 2,5 тысяч специалистов, из них 170 - с красным дипломом. Около 80 процентов выпускников успешно трудоустроились на сахалинских предприятиях.

- Уверен, что открытие современного общежития положительно скажется на успеваемости учащихся, а заодно повысит привлекательность учебы в техникуме в глазах сахалинской молодежи. Это очень важно, ведь региону нужны квалифицированные специалисты, - отметил принявший участие в событии губернатор региона Олег Кожемяко. - Рад поздравить вас с открытием общежития. Обращаюсь не только к педагогам, но и к нашей молодежи: учитесь, ребята, впитывайте знания и оттачивайте навыки. Все это обязательно пригодится вам в жизни. Желаю здоровья, благополучия и новых успехов.

Строительство нового студенческого общежития стало возможным благодаря реализации государственной программы по развитию образования на 2013 - 2020 годы, утвержденной федеральным Правительством. Открывшийся сегодня социально значимый объект позволит внедрять на Сахалине передовые подходы к подготовке рабочих и инженеров, что, по мнению Президента страны Владимира Путина, является одним из ключевых факторов для технологического и экономического прорыва, повышения качества жизни и реальных доходов граждан.