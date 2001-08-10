Сахалинских отличников «Тотального диктанта» торжественно наградят
Опубликованы результаты ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» в Южно-Сахалинске. Комиссией филологов был проверен 121 бланк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее книги Чехова «Остров Сахалин».
Традиционно в акции принимает участие гораздо больше людей, но не все из них сдают написанные тексты на проверку.
Каждый диктант проверялся по нескольку раз, чтобы избежать возможной пропущенной ошибки. Работы, претендующие на оценку «отлично», проверялись минимум три раза.
Участники акции, указавшие на бланках имена Ольга Татаренко, Ирина Ларина и Евгений Кузьмин 24 апреля в 17.00 приглашаются в Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» для получения сертификатов отличников. Тогда же все желающие могут забрать свои тексты и провести работу над ошибками.
«Тотальный диктант» проходит в областной столице уже в седьмой раз. В этом году акция прошла одновременно на трёх площадках: Музейно-мемориальном комплексе «Победа», Гимназии № 2 и Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Сахалинцы писали текст Гузель Яхиной «Утро» из трилогии «Учитель словесности».
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
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