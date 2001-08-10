Маршрут автобуса № 34 в Южно-Сахалинске скорректируют
Схема движения городского маршрута № 34, связывающего северную и южную часть областного центра, после майских праздников будет скорректирована. Подобное решение принято с учетом пожеланий, высказанных на встрече работников ГУСП «Птицефабрика «Островная» с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.
Как сообщили в мэрии, маршрут поделят на 2 схемы: № 34 и № 34а. Новый маршрут - № 34а - охватит участок ул. Украинской от пр. Мира до ул. Ленина, затем автобус будет следовать до перекрестка с ул. Сахалинской, а далее - по существующему маршруту. Схема автобуса № 34 останется прежней.
- Таким образом, маршрут № 34а охватит все медицинские учреждения областного центра: его путь будет пролегать мимо больниц и поликлиник. В тестовом режиме автобусы начнут ходить с 14 мая. После запуска проведут мониторинг пассажиропотока по скорректированной схеме движения. Если маршрут будет пользоваться спросом у горожан, его оставят, в ином случае - ликвидируют, - рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Танненберг.
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