Южносахалинцев приглашают посетить семинар о результативном продвижении бизнеса в Интернете

Администрация Южно-Сахалинска совместно с ООО «РосМедиаГрупп» и агентством Cleardesign приглашает предпринимателей принять участие в бесплатном семинаре на тему: «Результативное продвижение бизнеса в Интернете». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы».

Программа семинара:

Оформление и виды аккаунта в Инстаграм: создание, регистрация, правила ведения аккаунта; секреты создания качественного контента. Рекомендации по контенту аккаунта и его продвижению: стратегия ведения, привлечение подписчиков.

Заявки на участие принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Справки по телефону 300-594 (доб. 1, 3, 4).

Семинар состоится 27 апреля с 11.00 до 13.00 по адресу:г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173 (здание администрации города), 4-й этаж, актовый зал.