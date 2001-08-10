Южносахалинцев приглашают посетить семинар о результативном продвижении бизнеса в Интернете
Администрация Южно-Сахалинска совместно с ООО «РосМедиаГрупп» и агентством Cleardesign приглашает предпринимателей принять участие в бесплатном семинаре на тему: «Результативное продвижение бизнеса в Интернете». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы».
Программа семинара:
- Оформление и виды аккаунта в Инстаграм: создание, регистрация, правила ведения аккаунта; секреты создания качественного контента.
- Рекомендации по контенту аккаунта и его продвижению: стратегия ведения, привлечение подписчиков.
Заявки на участие принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Справки по телефону 300-594 (доб. 1, 3, 4).
Семинар состоится 27 апреля с 11.00 до 13.00 по адресу:г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173 (здание администрации города), 4-й этаж, актовый зал.
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