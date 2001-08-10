Областные профсоюзы приглашают жителей и гостей Южно-Сахалинска принять участие в первомайском шествии

Сахалинский областной союз организаций профсоюзов приглашает членов профессиональных союзов, трудовые коллективы предприятий и организаций, работников и работодателей, жителей и гостей Южно-Сахалинска 1 мая года принять активное участие в шествии и мероприятиях, посвященных празднику Весны и Труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов.

Традиционно профсоюзная сторона организует и проводит первомайские мероприятия при поддержке регионального правительства и администрации областного центра.

«За достойный труд, за справедливую социальную политику!» - именно таким на федеральном и региональном уровнях будет главный профсоюзный девиз, с которым активисты выйдут на шествие 1 мая 2018 года.

Как и в предыдущие годы, в 2018 году участники праздничного шествия будут разделены на две колонны, которые из разных точек г. Южно-Сахалинска одновременно начнут движение по направлению к площади Ленина, и объединятся около здания городской мэрии.

Формирование колонн, участвующих в шествии, будет происходить 1 мая с 10.00 до 10.30 по местному времени. Центральная колонна берет свое начало на перекрестке Коммунистического проспекта и ул. Чехова. Место сбора Южной колонны – перекресток ул. Ленина и ул. Поповича.

Шествие продлится с 10.30 до 11.00, после чего у здания администрации областного центра состоится митинг, и на различных площадках г. Южно-Сахалинска начнутся праздничные развлекательные мероприятия.

Более подробную информацию о составе колонн, участвующих в шествии, и порядке их формирования можно получить в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов по телефону: (4242) 72-72-29.