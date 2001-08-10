Питание сахалинских школьников станет разнообразнее

Губернатор региона Олег Кожемяко считает важным обеспечить бесплатным питанием основную часть школьников региона. Об этом он заявил в ходе выступления в областной думе. Необходимо, чтобы в каждой школе в рацион питания учащихся входило свежее мясо: говядина, постная свинина, мясо птицы. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

В текущем году горячее питание за счет всех источников финансирования (родительская плата, областной и муниципальный бюджеты) получают 45 902 школьника. За счет средств областного и муниципального бюджета горячим питанием, в образовательных учреждениях Сахалина и Курил обеспечены все учащиеся начальной школы – 23988 человека, а также отдельные категории учеников 5-11 классов – 9631 человек. В рационе учтены не только рекомендации регионального министерства здравоохранения и сахалинского управления Роспотребнадзора, но и предпочтения самих школьников и их родителей. Кроме того благодаря бюджетному финансированию бесплатно получают молоко почти 32 тысячи школьников. Тем не менее, по словам главы региона, меню школьных столовых все еще недостаточно разнообразно.

- Питание должно быть более разнообразным, это здоровье наших детей, - отметил Олег Кожемяко. - Если для этого необходимы дополнительные средства – мы их найдем.

Министерству образования области поручено проработать этот вопрос совместно с главами муниципальных образований.