Питание сахалинских школьников станет разнообразнее
Губернатор региона Олег Кожемяко считает важным обеспечить бесплатным питанием основную часть школьников региона. Об этом он заявил в ходе выступления в областной думе. Необходимо, чтобы в каждой школе в рацион питания учащихся входило свежее мясо: говядина, постная свинина, мясо птицы. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.
В текущем году горячее питание за счет всех источников финансирования (родительская плата, областной и муниципальный бюджеты) получают 45 902 школьника. За счет средств областного и муниципального бюджета горячим питанием, в образовательных учреждениях Сахалина и Курил обеспечены все учащиеся начальной школы – 23988 человека, а также отдельные категории учеников 5-11 классов – 9631 человек. В рационе учтены не только рекомендации регионального министерства здравоохранения и сахалинского управления Роспотребнадзора, но и предпочтения самих школьников и их родителей. Кроме того благодаря бюджетному финансированию бесплатно получают молоко почти 32 тысячи школьников. Тем не менее, по словам главы региона, меню школьных столовых все еще недостаточно разнообразно.
- Питание должно быть более разнообразным, это здоровье наших детей, - отметил Олег Кожемяко. - Если для этого необходимы дополнительные средства – мы их найдем.
Министерству образования области поручено проработать этот вопрос совместно с главами муниципальных образований.
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