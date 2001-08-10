В прошлом году на 1000 браков в Сахалинской области пришлось 680 разводов
Численность населения Сахалинской области на 1 января 2018 года составляет 490181 человек. Специалисты отметили прирост населения, жителей стало больше на 2837 человек за счет естественного и миграционного прироста. Положительная динамика прироста населения наблюдается в Сахалинской области с 2014 года. До сих пор показатели смертности превышали рождаемость, сообщили в пресс-службе Сахалинстата.
В целом в 2017 году естественный прирост составил 464 человека, но по сравнению с 2016 годом уменьшился на 13,8%. Число родившихся превысило число умерших на 7,9%. Естественный прирост отмечен в шести муниципальных образованиях области: ГО «Город Южно-Сахалинск», «Анивский городской округ», «Курильский городской округ», ГО «Ногликский», «Северо-Курильском городском округе», и «Южно-Курильский городской округ».
В 2017 году в Сахалинской области на свет появилось 6343 новорожденных (3264 мальчика и 3079 девочек). По сравнению с 2016 годом число родившихся уменьшилось на 592 человека. Рост рождаемости по сравнению с прошлым годом отмечен в 5 муниципальных образованиях области: Анивском, Курильском, Макаровском, Северо-Курильском, Томаринском городских округах. Отличительной чертой последних лет является увеличение числа многоплодных родов, в 2017 году зарегистрировано 84 события. Для сравнения, в 2005 году – 46 двойни, в 2010 году – 63 двойни, в 2015 году – 92 двойни. Максимальный возраст матери в 2017 году 51 год, минимальный – 14 лет. В официально зарегистрированном браке родилось 68,8% всех родившихся детей. Из числа родившихся вне брака 12,8% - зарегистрированы по свидетельству об установлении отцовства и 18,2% - по заявлению матери. В общем числе рождений доля детей, родившихся первыми, составила 38,7%, вторыми – 38,2% , третьими – 16,9%, четвертыми – 4,4%, пятыми и более – 1,8%.
Число умерших по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 518 человек и составило 5879 человек. Увеличение числа умерших отмечено в муниципальных образованиях области: Корсаковском, Курильском и Южно-Курильском городских округах.
За 2017 год умерло 64 ребенка в возрасте до 18 лет, что составляет 1,1% всех умерших. 45,3% всех умерших детей в возрасте до 18 лет составили дети в возрасте до 1 года – 29 человек, из них 17 мальчиков и 12 девочек.
Из общего числа умершие в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 года) составили 28,5%.
Основными причинами смерти остаются (к общему числу умерших) болезни системы кровообращения, которые заметно снизились по сравнению с прошлым годом, – 26,6% (в 2016 г.– 44,8%), новообразования – 19,5%, несчастные случаи, отравления и травмы – 13,2%, болезни органов пищеварения – 11,0%, болезни органов дыхания – 3,9%.
Узами брака в 2017 году связали себя 4017 пар.
В 2017 году на 1000 браков приходилось 680 разводов; за год распалось 2732 брака. Из общего числа расторгнутых браков 58,0% не имели общих детей, 31,8% - с одним общим ребенком, 22,1% – с двумя и более детьми.
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