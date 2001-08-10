«Шагающий автобус» проехался по улицам Лугового

Юные инспекторы движения общеобразовательной школы №30 в Луговом присоединились к всероссийскому марафону «Безопасная страна ЮИД!». Вместе с автоинспекторами города Южно-Сахалинска они провели пешеходную экскурсию в формате «Шагающий автобус», для воспитанников подготовительных групп детского сада «Чебурашка». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

На всем маршруте следования от детского сада до школы, ЮИДовцы совместно с инспекторами ГИБДД, обращали внимание юных пешеходов на знание правил безопасного поведения на дорогах и улицах в городе.

Будущим школьникам рассказали о значении дорожных знаков вблизи образовательных учреждений, а также акцентировали внимание на элементах дорожной разметки и светофорных объектах. С большой радостью воспитанники детского сада отнеслись к вручению им памяток о безопасном участии несовершеннолетних детей в дорожном движении, которые были заранее подготовлены школьниками, занимающимися в объединении ЮИД школы.

По окончанию мероприятия ЮИДовцы показали дошкольникам выступление агитбригады и пригласили их заниматься в свое объединение, которое на протяжении многих лет отлично выступает на всех городских и областных соревнованиях юных инспекторов движения.