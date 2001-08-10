В Южно-Сахалинске началась акция «Георгиевская ленточка»

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 24 апреля стартовала в Южно-Сахалинске. В этом году помимо активистов волонтерского центра к проведению акции подключились активисты военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ЦМИ.

Традиционно акция проводится в нескольких самых оживленных точках города. Волонтеры в синих жилетах раздают георгиевские ленточки на площади перед Сахалинским международным театральным центром им. А. П. Чехова, Главпочтамтом, у Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Всего в первый день было роздано 1200 ленточек.

- В этом году в рамках акции помимо раздачи ленточек мы проводим небольшой тематический опрос среди южносахалинцев. Вопросы не сложные, они касаются истории и знания основных дат Великой Отечественной войны, - отметил директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.

Традиционно подобные акции пользуются большой популярностью среди горожан. Символ Победы многие берут не только для себя, но и для своих близких, чтобы таким образом выразить свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, а также всенародную гордость и благодарность за Великую Победу. Первоклассники из начальной школы №7 Южно-Сахалинска узнав о старте акции пришли целым классом после занятий.

Акция «Георгиевская ленточка» продолжится 4, 7 мая, а также 9 мая во время праздничных мероприятий. Всего за это время планируется раздать более 7 тысяч ленточек.