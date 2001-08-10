В Южно-Сахалинске началась акция «Георгиевская ленточка»
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 24 апреля стартовала в Южно-Сахалинске. В этом году помимо активистов волонтерского центра к проведению акции подключились активисты военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ЦМИ.
Традиционно акция проводится в нескольких самых оживленных точках города. Волонтеры в синих жилетах раздают георгиевские ленточки на площади перед Сахалинским международным театральным центром им. А. П. Чехова, Главпочтамтом, у Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Всего в первый день было роздано 1200 ленточек.
- В этом году в рамках акции помимо раздачи ленточек мы проводим небольшой тематический опрос среди южносахалинцев. Вопросы не сложные, они касаются истории и знания основных дат Великой Отечественной войны, - отметил директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.
Традиционно подобные акции пользуются большой популярностью среди горожан. Символ Победы многие берут не только для себя, но и для своих близких, чтобы таким образом выразить свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, а также всенародную гордость и благодарность за Великую Победу. Первоклассники из начальной школы №7 Южно-Сахалинска узнав о старте акции пришли целым классом после занятий.
Акция «Георгиевская ленточка» продолжится 4, 7 мая, а также 9 мая во время праздничных мероприятий. Всего за это время планируется раздать более 7 тысяч ленточек.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня В областном центре открыли частный детский сад «Ладушки»
- 09:23 Сегодня «Центр здоровья» предлагает сахалинцам приобрести шестимесячный допуск на спортивные мероприятия
- 09:28 Сегодня В текущем году сахалинским пенсионерам начислено больше 9 миллиардов рублей
- 09:31 Сегодня Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в районе Южно-Курильска
11:56 18 Апреля Впервые на Сахалине состоится индор триатлон
- 11:23 18 Апреля Сахалинцы смогут проверить знания по истории Великой Отечественной войны
14:08 19 Апреля Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году
09:21 19 Апреля Тренировки по ликвидации последствий весеннего половодья прошли на Сахалине
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
10:07 3 Апреля Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
11:57 28 Марта Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
15:59 29 Марта Воспитанники центра «Преодоление» отметили праздник весны на Сахалине
Выбор редакции
- 09:33 Сегодня Губернатор Сахалинской области проверил, как проходит строительство нового аэровокзала
- 09:20 Сегодня В областном центре открыли частный детский сад «Ладушки»
- 17:21 Вчера Участие в первом индор триатлоне приняли 37 сахалинцев
- 17:12 Вчера В Южно-Сахалинске началась акция «Георгиевская ленточка»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?