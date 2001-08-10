Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2018
Сегодня 09:56
61,66|75,21|73,89
Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
17:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сотрудников Сахалинской таможни поздравили с профессиональным праздником

Торжественное собрание, посвященное 20-летию образования Сахалинской таможни, 24 апреля прошло в городском Доме культуры «Родина». Поздравления с профессиональным праздником в этот день сотрудники ведомства принимали от официальных лиц и творческих коллективов областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин присоединился к поздравлениям и поблагодарил собравшихся за их труд и службу на благо Отечества:

- Таможенная служба развивается и совершенствуется с каждым годом. Здесь работают люди, которые не боятся напряженного труда, компетентные, принципиальные, ответственные. Сахалинские таможенники - специалисты с большой буквы, которым по плечу задачи любой сложности. Трудно переоценить вклад, который вы вносите в бюджет островного региона. В этот день слова особой благодарности хочу сказать ветеранам службы, заложившим фундамент успешной деятельности Сахалинской таможни и ставшим примером для следующих поколений специалистов!

Затем состоялась церемония награждения. Благодарственные письма, почетные грамоты, медали и нагрудные знаки вручили более 60 сотрудникам  Сахалинской таможни.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?