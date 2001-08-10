Сотрудников Сахалинской таможни поздравили с профессиональным праздником
Торжественное собрание, посвященное 20-летию образования Сахалинской таможни, 24 апреля прошло в городском Доме культуры «Родина». Поздравления с профессиональным праздником в этот день сотрудники ведомства принимали от официальных лиц и творческих коллективов областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин присоединился к поздравлениям и поблагодарил собравшихся за их труд и службу на благо Отечества:
- Таможенная служба развивается и совершенствуется с каждым годом. Здесь работают люди, которые не боятся напряженного труда, компетентные, принципиальные, ответственные. Сахалинские таможенники - специалисты с большой буквы, которым по плечу задачи любой сложности. Трудно переоценить вклад, который вы вносите в бюджет островного региона. В этот день слова особой благодарности хочу сказать ветеранам службы, заложившим фундамент успешной деятельности Сахалинской таможни и ставшим примером для следующих поколений специалистов!
Затем состоялась церемония награждения. Благодарственные письма, почетные грамоты, медали и нагрудные знаки вручили более 60 сотрудникам Сахалинской таможни.
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