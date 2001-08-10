В областном центре открыли частный детский сад «Ладушки»

Сегодня в областном центре прошла церемония открытия частного детского сада «Ладушки». В мероприятии приняли участие официальные лица, представители церкви, а также педагоги и воспитанники муниципального сада №36 «Мальвина». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Новое дошкольное образовательное учреждение появилось из группы присмотра и ухода, которую в декабре 2016 года открыла индивидуальный предприниматель Илона Волошина. На днях учреждение получило лицензию на право ведения образовательной деятельности в области дошкольного образования.

Сейчас здесь открыты группы для малышей от полутора до семи лет. Педагогический коллектив постарался создать современное пространство для развития личности каждого ребенка. Учреждение рассчитано на 80 ребят. При этом максимальное количество воспитанников в каждой группе до 10 человек. С детьми работают квалифицированные воспитатели, педагоги, психологи и медики. В ближайших планах предпринимателя расширить возможности сада в оздоровлении подопечных и обзавестись собственным бассейном.

- Мы признательны муниципалитету за поддержку инициативы. Сообща мы, бесспорно, смогли сделать многое для того, чтобы нашим воспитанникам было комфортно. Развитие детей проходит не только в соответствии с федеральными образовательными стандартами, но и с использованием современных психологических и педагогических практик в области дополнительного образования. Ребята в игровой форме изучают английский язык, развивают мелкую моторику и творческое мышление во время занятий по песочной и арт-терапии, - рассказала директор учреждения Илона Волошина.

В последние годы в Южно-Сахалинске стабильно отмечается развитие сети негосударственных образовательных учреждений. Для сравнения - еще три года назад официальные группы присмотра посещали 124 ребенка. На начало текущего года таких детей уже 390 детей.

- Сад «Ладушки» - один из первых успешно реализованных при муниципальной поддержке инвестиционных проектов на территории областного центра. Проект получил статус приоритетного, что позволило инициаторам воспользоваться действующими механизмами поддержки инвестиционной деятельности и компенсировать часть затрат на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования. Хочу сказать большое спасибо бизнесу за содействие администрации в решении вопросов обеспеченности дошкольным образованием, особенно детей в возрасте до трех лет, - отметила в своем приветственном слове Елена Федорова.

После официальной части и небольшого концерта от воспитанников муниципального сада «Мальвина» и выступления малышей из «Ладушек» всех участников церемонии ждала экскурсия по объекту.