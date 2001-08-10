В текущем году сахалинским пенсионерам начислено больше 9 миллиардов рублей
За первый квартал нынешнего года сахалинским пенсионерам начислено больше 9 миллиардов рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда по Сахалинской области.
В январе, феврале и марте нынешнего года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, производились вовремя и в полном объёме.
С учётом проведённой 1 января индексации страховых пенсий и увеличения размера ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам с 1 февраля, Пенсионный фонд начислил за первый квартал в адрес пенсионеров 9 млрд. 1 млн. 305 тыс. рублей. За три месяца нынешнего года различные выплаты получили около 165 тысяч сахалинцев и курильчан.
С 1 января 2018 года произведена индексация стоимости пенсионного коэффициента (балла) и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям на 3,7 %.
В результате повышения средний размер выплачиваемой страховой пенсии неработающих пенсионеров в регионе достиг 18 тысяч 504,01 рубля.
А с 1 февраля на 2,5 % увеличился размер ежемесячных денежных выплат и стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам. В эту категорию входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами и др.
Перерасчет произведен 26 тысячам 22 федеральным льготникам Сахалина и Курил.
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