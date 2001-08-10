Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в районе Южно-Курильска

Накануне, в 19.53 (сах), зарегистрировано землетрясение в координатах 43,3 СШ, 145,8 ВД (акватория Тихого океана), 82 км южнее пгт Южно-Курильск, МО «Южно-Курильский ГО»), глубина 85 км, М=4,9. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области

Землетрясение могли ощутить жители Южно-Курильска и Малокурильского. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3-4 баллов. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативными группами администраций муниципальных образований и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.