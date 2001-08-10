Губернатор Сахалинской области проверил, как проходит строительство нового аэровокзала
Строительство нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске идет по плану. За первый квартал текущего года проведено большинство подготовительных работ. Обустроены инженерные коммуникации, линии связи и энергоснабжения, ведутся активные фундаментные работы. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
- В планах текущего года – освоение 2 миллиардов первоначального этапа, во время которого идут основные подготовительные работы. На строительстве объекта трудится 181 человек и 36 единиц техники. Как только на Сахалин прибудут металлические конструкции каркаса аэровокзала и начнется их монтаж, количество специалистов вырастет примерно на четверть, а работы будут вестись в две смены. Обучение монтажников уже закончилось, подъемных кранов достаточно, сварочные работы сведены к минимуму - основной каркас здания будет собираться на болтовых соединениях. Большую часть грузов для предстоящего этапа строительства доставят на Сахалин морским транспортом, - сообщил генеральный директор акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский.
- То, что вы идете в графике строительства – хорошо, будете идти с опережением – еще лучше, - отметил губернатор области Олег Кожемяко во время проверки хода работ по строительству нового аэровокзала. – Строить необходимо по проекту, но в рабочем порядке в него можно и нужно вносить конструктивные изменения, ведущие к улучшению.
Во время осмотра строительной площадки нового аэровокзала Южно-Сахалинска губернатор области отметил, что строителям стоит учесть волатильность рубля и не затягивать с заключением контрактов на поставку импортного оборудования «начинки» новой воздушной гавани Сахалина и Курил, а еще лучше обратить внимание на отечественного производителя. Необходимо учесть опыт возведения нового аэровокзала в Симферополе, в котором из-за западных санкций установлена система обработки и доставки багажа российского производства. Кроме того, по мнению Олега Кожемяко, строителям стоит обратить особое внимание на удобство передвижения маломобильных граждан. Проектом аэровокзального комплекса предусмотрены эскалаторы, лифты и трапы. В новом аэропорту должно быть удобно всем – пассажирам, сотрудникам авиакомпаний, арендаторам, специалистам наземных служб и обслуживающему персоналу.
Новый терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Общая площадь трехэтажного здания – 40 тысяч квадратных метров. В нем будут учтены все требования по обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями. Финансирование из средств областного бюджета составит 6,7 миллиарда рублей.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня В областном центре открыли частный детский сад «Ладушки»
- 09:23 Сегодня «Центр здоровья» предлагает сахалинцам приобрести шестимесячный допуск на спортивные мероприятия
- 09:28 Сегодня В текущем году сахалинским пенсионерам начислено больше 9 миллиардов рублей
- 09:31 Сегодня Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в районе Южно-Курильска
11:56 18 Апреля Впервые на Сахалине состоится индор триатлон
- 11:23 18 Апреля Сахалинцы смогут проверить знания по истории Великой Отечественной войны
14:08 19 Апреля Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году
09:21 19 Апреля Тренировки по ликвидации последствий весеннего половодья прошли на Сахалине
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
10:07 3 Апреля Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
11:57 28 Марта Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
15:59 29 Марта Воспитанники центра «Преодоление» отметили праздник весны на Сахалине
Выбор редакции
- 09:33 Сегодня Губернатор Сахалинской области проверил, как проходит строительство нового аэровокзала
- 09:20 Сегодня В областном центре открыли частный детский сад «Ладушки»
- 17:21 Вчера Участие в первом индор триатлоне приняли 37 сахалинцев
- 17:12 Вчера В Южно-Сахалинске началась акция «Георгиевская ленточка»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?