Губернатор Сахалинской области проверил, как проходит строительство нового аэровокзала

Строительство нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске идет по плану. За первый квартал текущего года проведено большинство подготовительных работ. Обустроены инженерные коммуникации, линии связи и энергоснабжения, ведутся активные фундаментные работы. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

- В планах текущего года – освоение 2 миллиардов первоначального этапа, во время которого идут основные подготовительные работы. На строительстве объекта трудится 181 человек и 36 единиц техники. Как только на Сахалин прибудут металлические конструкции каркаса аэровокзала и начнется их монтаж, количество специалистов вырастет примерно на четверть, а работы будут вестись в две смены. Обучение монтажников уже закончилось, подъемных кранов достаточно, сварочные работы сведены к минимуму - основной каркас здания будет собираться на болтовых соединениях. Большую часть грузов для предстоящего этапа строительства доставят на Сахалин морским транспортом, - сообщил генеральный директор акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский.

- То, что вы идете в графике строительства – хорошо, будете идти с опережением – еще лучше, - отметил губернатор области Олег Кожемяко во время проверки хода работ по строительству нового аэровокзала. – Строить необходимо по проекту, но в рабочем порядке в него можно и нужно вносить конструктивные изменения, ведущие к улучшению.

Во время осмотра строительной площадки нового аэровокзала Южно-Сахалинска губернатор области отметил, что строителям стоит учесть волатильность рубля и не затягивать с заключением контрактов на поставку импортного оборудования «начинки» новой воздушной гавани Сахалина и Курил, а еще лучше обратить внимание на отечественного производителя. Необходимо учесть опыт возведения нового аэровокзала в Симферополе, в котором из-за западных санкций установлена система обработки и доставки багажа российского производства. Кроме того, по мнению Олега Кожемяко, строителям стоит обратить особое внимание на удобство передвижения маломобильных граждан. Проектом аэровокзального комплекса предусмотрены эскалаторы, лифты и трапы. В новом аэропорту должно быть удобно всем – пассажирам, сотрудникам авиакомпаний, арендаторам, специалистам наземных служб и обслуживающему персоналу.

Новый терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Общая площадь трехэтажного здания – 40 тысяч квадратных метров. В нем будут учтены все требования по обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями. Финансирование из средств областного бюджета составит 6,7 миллиарда рублей.