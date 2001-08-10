В Шахтерске построят новую кабельную ЛЭП до начала холодов
Филиал «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы 2018 года построит кабельную линию электропередачи напряжением 6 кВ в пгт. Шахтерск Углегорского района. ЛЭП обеспечит надёжное электроснабжение многоквартирных домов и детского сада в районе улицы Мира.
Существующая кабельная ЛЭП была проложена около 40 лет назад. Весенние подвижки грунта и несанкционированные земляные работы стали причиной многократных повреждений линии. Сейчас на ней установлено около 10 соединительных муфт, что значительно снижает степень надёжности ее работы. Кроме того, ЛЭП не отвечает возросшему уровню электропотребления.
Строительство кабельной линии было запланировано давно, однако часто откладывалось из-за недостаточности финансовых средств.
Работы планируется начать летом и завершить до начала зимы.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:08 19 Апреля Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году
09:21 19 Апреля Тренировки по ликвидации последствий весеннего половодья прошли на Сахалине
16:58 20 Апреля День призывника прошел в Южно-Сахалинске
11:10 20 Апреля В Южно-Сахалинске подтапливает частные участки по вине одного жителя
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
10:07 3 Апреля Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
11:57 28 Марта Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
15:59 29 Марта Воспитанники центра «Преодоление» отметили праздник весны на Сахалине
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?