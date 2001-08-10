В Шахтерске построят новую кабельную ЛЭП до начала холодов

Филиал «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы 2018 года построит кабельную линию электропередачи напряжением 6 кВ в пгт. Шахтерск Углегорского района. ЛЭП обеспечит надёжное электроснабжение многоквартирных домов и детского сада в районе улицы Мира.

Существующая кабельная ЛЭП была проложена около 40 лет назад. Весенние подвижки грунта и несанкционированные земляные работы стали причиной многократных повреждений линии. Сейчас на ней установлено около 10 соединительных муфт, что значительно снижает степень надёжности ее работы. Кроме того, ЛЭП не отвечает возросшему уровню электропотребления.

Строительство кабельной линии было запланировано давно, однако часто откладывалось из-за недостаточности финансовых средств.

Работы планируется начать летом и завершить до начала зимы.