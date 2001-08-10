В архиве администрации Южно-Сахалинска состоится горячая телефонная линия

Архивный отдел управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» напоминает о проведении горячей телефонной линии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

27 апреля специалисты архивного отдела проконсультируют позвонивших по вопросам выдачи архивных справок, выписок и копий документов в электронном виде; обеспечения пользователей доступом к архивным документам, находящимся на хранении в архивной службе муниципального образования, в том числе в электронном виде; хранения, комплектования (формирования), учета и использования архивных документов и архивных фондов.

Звонки будут приниматься с 09.00 до 17.00 по телефону 300-829 (доб. 1-6).

Послушать методическую информацию о портале госуслуг, о порядке регистрации личного кабинета в нем, о подтверждении личности в ЕСИА можно в автоматическом режиме круглосуточно по телефону 300690.