Сахалинский клуб бега подготовит всех желающих к забегу «Родные Острова»

Больше ста человек приняли участие в первой тренировке в рамках подготовки к забегу «Родные острова» в Южно-Сахалинске. На стадионе «Спартак» под руководством профессионального тренера сахалинцы оттачивали навыки бега. Отрабатывали приемы ускорения и делились секретами, как пробежать дистанцию в 5 и 10 километров.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде «Родные острова», клуб любителей бега собирает всех любителей активного образа жизни с 2016 года. Первый и на данный момент единственный беговой клуб на Сахалине, создан для развития беговой культуры у населения, вовлечения людей в активный образ жизни и сплочения единомышленников. Проводит бесплатные беговые и силовые тренировки для различного возраста, а также подготовку к различным беговым соревнованиям. Тренеры - профессиональные спортсмены. Сотрудничество с региональным фондом «Родные Острова» – возможность продвигать беговую культуру, уверены в беговом клубе.

Тренер-инструктор сахалинского клуба любителей бега Виталий Анферов дал рекомендации новичкам:

- Для начинающего бегуна нужно выбирать спокойный темп и плавно его наращивать. В нашем беговом клубе работаем с каждым, видим каждого и следим. Второе, на что стоит обратить внимание – головные боли. Если голова начинает болеть, это давление. Необходимо в таком случае корректировать подготовку.

Подготовиться к дистанции в 5 км за месяц – реально, добавляет тренер. Главное, не пропускать сейчас тренировки и прислушиваться к рекомендациям профессионалов.

До 13 мая каждый может зарегистрироваться на забег «Родные острова».