Сахалинские студенты участвуют в отборочных соревнованиях чемпионата «Молодые профессионалы»

В Подмосковье в эти дни проходят отборочные соревнования в рамках финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Профессиональные состязания будут идти до 27 апреля 2018 года. Цель соревнований - поднять качество и престижность рабочих профессий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

В этом году Подмосковье стало площадкой отборочных соревнований по восьми компетенциям: ландшафтный дизайн, малярные и декоративные работы, мехатроника, облицовка плиткой, промышленная робототехника, сухое строительство и штукатурные работы, управление беспилотными летательными аппаратами, электромонтаж. В отборочных соревнованиях принимают участие более 300 молодых профессионалов и 316 экспертов из 77 регионов РФ. Сахалинскую область в компетенции «Ландшафтный дизайн» представляют студенты Сахалинского профессионального центра №2 (п.Тымовское) Анастасия Капусто и Александра Синякова, в качестве эксперта отборочных соревнований выступает Евгения Деменкова, мастер производственного обучения СПЦ №2.

Победители отборочных соревнований станут участниками финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в августе текущего года в Южно-Сахалинске. Участники WorldSkills Russia из разных регионов страны будут демонстрировать навыки в 62 профессиональных компетенциях из 6 блоков профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. Состав конкурсантов национального финала определится по итогам отборочных соревнований в конце мая 2018 года, на которых имеют право выступить победители 85 региональных чемпионатов.