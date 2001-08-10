Сахалинские студенты участвуют в отборочных соревнованиях чемпионата «Молодые профессионалы»
В Подмосковье в эти дни проходят отборочные соревнования в рамках финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Профессиональные состязания будут идти до 27 апреля 2018 года. Цель соревнований - поднять качество и престижность рабочих профессий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
В этом году Подмосковье стало площадкой отборочных соревнований по восьми компетенциям: ландшафтный дизайн, малярные и декоративные работы, мехатроника, облицовка плиткой, промышленная робототехника, сухое строительство и штукатурные работы, управление беспилотными летательными аппаратами, электромонтаж. В отборочных соревнованиях принимают участие более 300 молодых профессионалов и 316 экспертов из 77 регионов РФ. Сахалинскую область в компетенции «Ландшафтный дизайн» представляют студенты Сахалинского профессионального центра №2 (п.Тымовское) Анастасия Капусто и Александра Синякова, в качестве эксперта отборочных соревнований выступает Евгения Деменкова, мастер производственного обучения СПЦ №2.
Победители отборочных соревнований станут участниками финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в августе текущего года в Южно-Сахалинске. Участники WorldSkills Russia из разных регионов страны будут демонстрировать навыки в 62 профессиональных компетенциях из 6 блоков профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. Состав конкурсантов национального финала определится по итогам отборочных соревнований в конце мая 2018 года, на которых имеют право выступить победители 85 региональных чемпионатов.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:58 20 Апреля День призывника прошел в Южно-Сахалинске
11:10 20 Апреля В Южно-Сахалинске подтапливает частные участки по вине одного жителя
10:55 20 Апреля Тушить лесные пожары потренировались сахалинские спасатели
16:54 20 Апреля Отборочные соревнования по легкой атлетике прошли в спортивной школе летних видов спорта
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
10:07 3 Апреля Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
11:57 28 Марта Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
15:59 29 Марта Воспитанники центра «Преодоление» отметили праздник весны на Сахалине
Выбор редакции
- 13:55 Вчера Сахалинские добровольцы прибыли в «Академию волонтёра»
- 13:51 Вчера В клинико-диагностической лаборатории Холмской ЦРБ появился современный анализатор крови
- 12:01 Вчера В Южно-Сахалинске назвали лучших спортсменов в кендо
- 15:28 25 Апреля В Южно-Сахалинске пройдет турнир по армейскому рукопашному бою
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?