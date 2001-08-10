В детском реабилитационном центра «Маячок» прошел концерт Владимира Щукина

Праздник для детей устроили активисты молодежной организации «Братство Александра Невского». Детский центр «Маячок» вместе с волонтерами посетил Владимир Щукин – известный композитор и исполнитель духовных и авторских песен.



Как сообщили в братстве, перед началом выступления артиста, к ребятам обратился руководитель отдела по работе с молодежью Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач, который рассказал о традициях празднования Пасхи, отметив что это событие отмечается в течении сорока дней, во время которых принято ходить в гости, дарить подарки и веселиться.

Настоящим подарком для ребят стало выступление клоуна «Шоколадки» - Владимира Щукина, в прошлом известного ведущего телепередачи «АБВГДейка». Он и сегодня продолжает много работать с детьми и с радостью согласился посетить детский центр «Маячок» вместе с «Братством Александра Невского».

Около часа, пока продолжалось выступление артиста, дети не только с интересом слушали различные песни, но и принимали участие в тех разнообразных приключениях, что происходили с клоуном Шоколадкой и всеми малышами. В конце праздника, ребята из Братства Александра Невского подарили каждому воспитаннику центра, на память шоколадное яйцо с подарком и коробку чая. Договорились, что следующая встреча пройдет накануне летних каникул.