В детском реабилитационном центра «Маячок» прошел концерт Владимира Щукина
Праздник для детей устроили активисты молодежной организации «Братство Александра Невского». Детский центр «Маячок» вместе с волонтерами посетил Владимир Щукин – известный композитор и исполнитель духовных и авторских песен.
Как сообщили в братстве, перед началом выступления артиста, к ребятам обратился руководитель отдела по работе с молодежью Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач, который рассказал о традициях празднования Пасхи, отметив что это событие отмечается в течении сорока дней, во время которых принято ходить в гости, дарить подарки и веселиться.
Настоящим подарком для ребят стало выступление клоуна «Шоколадки» - Владимира Щукина, в прошлом известного ведущего телепередачи «АБВГДейка». Он и сегодня продолжает много работать с детьми и с радостью согласился посетить детский центр «Маячок» вместе с «Братством Александра Невского».
Около часа, пока продолжалось выступление артиста, дети не только с интересом слушали различные песни, но и принимали участие в тех разнообразных приключениях, что происходили с клоуном Шоколадкой и всеми малышами. В конце праздника, ребята из Братства Александра Невского подарили каждому воспитаннику центра, на память шоколадное яйцо с подарком и коробку чая. Договорились, что следующая встреча пройдет накануне летних каникул.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:58 20 Апреля День призывника прошел в Южно-Сахалинске
11:10 20 Апреля В Южно-Сахалинске подтапливает частные участки по вине одного жителя
10:55 20 Апреля Тушить лесные пожары потренировались сахалинские спасатели
16:54 20 Апреля Отборочные соревнования по легкой атлетике прошли в спортивной школе летних видов спорта
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
10:07 3 Апреля Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
11:57 28 Марта Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
15:59 29 Марта Воспитанники центра «Преодоление» отметили праздник весны на Сахалине
Выбор редакции
- 13:55 Вчера Сахалинские добровольцы прибыли в «Академию волонтёра»
- 13:51 Вчера В клинико-диагностической лаборатории Холмской ЦРБ появился современный анализатор крови
- 12:01 Вчера В Южно-Сахалинске назвали лучших спортсменов в кендо
- 15:28 25 Апреля В Южно-Сахалинске пройдет турнир по армейскому рукопашному бою
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?