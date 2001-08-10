В клинико-диагностической лаборатории Холмской ЦРБ появился современный анализатор крови

Новый аппарат по габаритам не больше среднего принтера, но при этом заменяет собой целый лабораторный комплекс. Он проводит исследования крови по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР). Анализатор способен выявлять возбудителей инфекционных заболеваний, таких как грипп, гепатит, ВИЧ, кишечные инфекции и многие другие. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- Это долгожданное приобретение для жителей Холмска. Новое оборудование позволит нам экономить около миллиона рублей в год. Ведь раньше пробы на некоторые анализы нам приходилось возить в Южно-Сахалинск, а это долго - в одну сторону сто километров, и дорого – требовалось платить за исследования, - отметила главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко.

Теперь результат анализов специалисты могут узнать буквально через два-три часа после забора крови. Анализатор может исследовать от 36 до 70 проб одновременно.

Сэкономленные средства в медучреждении планируют направлять на решение актуальных задач, в частности на ремонтные работы. Так, недавно изменился облик кабинета, где берут пробы крови на анализы у юных жителей портового города. Чтобы ребята чувствовали себя комфортно, здесь творчески подошли к оформлению помещения. А в часы приёма малышам по телевизору показывают мультфильмы: лаборанты сами сделали подборку лучших отечественных мультфильмов.

- Дети волнуются во время процедуры. После того, как мы изменили обстановку, стали реже плакать. Они смотрят на любимых героев, а мы делаем свою работу, - рассказала о новшествах биолог лаборатории Снежана Иноземцева. - Над оформлением стен поработали наши холмские художники из искусств.

Благодаря модернизации Холмской клинико-диагностической лаборатории стало возможным проводить более 500 исследований на выявление самых разных заболеваний, вирусов и инфекций.

Работа по совершенствованию системы оказания медицинской помощи в островном регионе ведется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». В ближайшие годы по поручению главы государства Владимира Путина планируется увеличить финансирование данного направления.