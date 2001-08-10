Сахалинские добровольцы прибыли в «Академию волонтёра»

Десант сахалинских добровольцев прибыл на базу оздоровительного детского центра «Юбилейный» села Березняки. Площадка лагеря станет местом обучения островитян в «Академии волонтера-2018», организованной в рамках подготовки к I зимним Международным спортивным играм «Дети Азии».

Как сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области, в работе лагеря примет участие 100 сахалинцев из разных уголков области. В течение нескольких дней будущим волонтёрам предстоит пройти в академии обучающие курсы, а также поучаствовать в тренингах, семинарах и мастер-классах. Их ждут встречи с известными спортсменами, представителями власти, молодёжных организаций и другими интересными людьми.

- Наши специалисты расскажут участникам академии об истории тех стран, которые будут участвовать в играх. Пройдет ряд занятий по английскому языку с уклоном на межкультурную и спортивную терминологию. Я думаю, что им будет интересно, а главное, полезно, - поделился генеральный директор дирекции Международных спортивных игр «Дети Азии» Владимир Максимов.