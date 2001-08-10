Выставка шахмат пройдет в Южно-Сахалинске
Сегодня в Сахалинском областном художественном музее состоится церемония открытия выставочного проекта «Царская игра», посвященная шахматам. Начало мероприятия в 17:30.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области, проект, посвященный игре, представят всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва) и Сахалинский областной художественный музей.
В зале будут представлены шахматы из фарфора и металла, из моржовой, мамонтовой и слоновой кости, из дерева, стекла и камня, из бересты и янтаря, резные, точёные и литые фигурки, изображающие животных и людей.
Также церемонию открытия украсит большое шахматное поле, на котором юные шахматисты выступят в роли шахматных фигур и разыграют интересную партию.
Позднее на выставке, которая будет открыта до 1 июля, пройдет детский шахматный турнир «Волшебная ладья» и состоится сеанс одновременной игры.
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