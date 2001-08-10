В Южно-Сахалинске пройдут еще три репетиции парада Победы

Репетиции парада Победы в Южно-Сахалинске пройдут 28 апреля, 3 и 5 мая. Обращаем внимание, что в эти дни по маршруту движения колонн и военной техники будут вводиться временные ограничения для проезда автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Ограничения коснутся квадрата улиц: Горького - Емельянова - Комсомольская - Коммунистический проспект (это участки по ул. Горького от Компроспекта до ул. Емельянова, по ул. Емельянова от ул. Горького до Комсомольской, по ул. Комсомольской от ул. Емельянова до Компроспекта, по Коммунистическому пр. от ул. Комсомольской до ул. Горького).

Ограничения для проезда автотранспорта будут действовать:

- 28 апреля - с 19.30 до 23.00;

- 3 мая - с 10.00 до 12.30;

- 5 мая - с 10.00 до 13.00.

Во время ограничений на перекрестке ул. Комсомольской и Коммунистического пр. будет разрешен поворот с севера на запад и в обратном направлении, а на перекрестке ул. Комсомольской и ул. Емельянова - с юга на запад и в обратном направлении.

В период ограничений движения возможность заезда жителей во дворы будут регулировать экипажи ГИБДД. Движение общественного транспорта также скорректируют.