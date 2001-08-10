В Южно-Сахалинске отметят праздник Весны и Труда
Мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда, пройдут в Южно-Сахалинске, планировочных районах и селах городского округа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Так, традиционно утром 1 мая на площади Ленина в Южно-Сахалинске состоятся митинг и праздничный концерт. Откроет мероприятие шествие колонны трудовых коллективов организаций и предприятий, работающих на территории города. Формирование колонн, участвующих в шествии, будет проходить с 10.00 до 10.30. Центральная колонна формируется на перекрестке Коммунистического пр. и ул. Чехова. Место сбора южной колонны - перекресток ул. Ленина и ул. Поповича.
После прохождения колонн, ориентировочно в 11.00, начнется торжественная часть, которую продолжит концертная программа. Для собравшихся выступят сводный детский хор, ансамбль «Русский терем», фольклорный коллектив «Радостея», ансамбли «Экзотика» и «Драйв», группа «А4», а также вокалисты Тимофей Волков, Лариса Качайкина и Сергей Савельев. Прозвучат популярные песни: «Ландыши», «Весна», «Весна идёт, весне дорогу...», «Май», «Всё, что в жизни есть у меня», «Ой, цветет калина...» и др. Завершится концерт ориентировочно в 13.00 фейерверком из пушек конфетти и красочным дневным фейерверком.
В 13.30 горожан ждут в городском парке культуры и отдыха. На территории картодрома пройдет концертно-развлекательная программа «Мелодии весны».
Игровая программа для детей «Первомай. Перезагрузка» начнется в 11.00 на площадке в районе перекрестка ул. 1-я Московской и ул. Большая полянка в новом микрорайоне Дальнего. В ДК «Родник» в с. Березняки на тематический концерт жителей ждут в 13.00. В это же время концерт художественной самодеятельности «Майское настроение» пройдет для синегорцев в ДК «Синегорье». В с. Весточка в 14.00 всех желающих ждут в ДК «Электрон» на праздничную программу «Мир,труд, май». В 15.00 концерт начнется в ДК «Ключи».
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